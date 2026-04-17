Davutoğlu 23 Nisan Programını İptal Etti

(ANKARA)- Gelecek Partisi Parti Sözcüsü Ufuk Karcı, Ahmet Davutoğlu'nun Ankara ve İstanbul'daki 23 Nisan programlarını iptal ettiğini belirterek, "Sayın Genel Başkanımız, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı Kahramanmaraş'ta geçirerek çeşitli ziyaretlerde bulunacaktır" dedi.

Gelecek Partisi Parti Sözcüsü Ufuk Karcı, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, Genel Başkan Ahmet Davutoğlu'nun 23 Nisan programına ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Genel Başkanımız Sayın Ahmet Davutoğlu, 23 Nisan programları kapsamında Ankara ve İstanbul'da gerçekleştirilmesi planlanan etkinliklerini iptal etmiştir. Sayın Genel Başkanımız, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı Kahramanmaraş'ta geçirerek çeşitli ziyaretlerde bulunacaktır."