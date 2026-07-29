Davutoğlu: Gelecek Partisi'nden Çekiliyoruz

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, parti siyasetinden çekilme ve Gelecek Partisi'nin siyasi faaliyetlerini sonlandırma kararı aldıklarını bildirdi.

Davutoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada, Gelecek Partisi'ni 12 Aralık 2019'da kurduklarını hatırlattı.

Genelde siyasi sistemin, özelde ise parti siyasetinin büyük bir çıkmaza girdiğini savunan Davutoğlu, Türkiye'nin siyasi düşünce ve demokrasi tarihinde belirleyici olmuş üç ana akımın, bugün ciddi bir varoluş sınamasıyla karşı karşıya olduğunu belirtti.

Muhafazakarların ahlaki özü, milliyetçilerin eşit vatandaşlığı, çağdaşlaşma düşüncesini savunanların ise evrensel değerleri milli değerlerle buluşturmayı hedeflemesi gerektiğine işaret eden Davutoğlu, "Değerlendirmeler ışığında, partimizin yetkili kurulları ve Gelecek Partisi'ni bugüne taşıyan dava arkadaşlarımızla yaptığımız istişareler neticesinde, kirlenmiş siyasi iklimin bir parçası olmamak amacıyla parti siyasetinden çekilme ve Gelecek Partisi'nin siyasi faaliyetlerini sonlandırma kararı almış bulunuyoruz." ifadelerini kullandı.

Davutoğlu, bu kararın "bir teslimiyet kararı" olmadığının altını çizerek, şunları kaydetti:

"Bu, ahlaki bir mesafe koyma kararıdır. Bu, siyasetten vazgeçiş değil, herkese siyaseti yeniden düşünme çağrısıdır. Bu, Türkiye mücadelesinden çekilmek değil, Türkiye'ye karşı sorumluluğumuzu günlük siyasi hesapların üzerine çıkarmaktır. Yarının Türkiye'si, düşünce özgürlüğünün, liyakatin, hukukun, üretimin, sosyal adaletin, eşit vatandaşlığın, kurumsal etkinliğin, toplumsal barışın, özgün düşüncenin ve stratejik aklın Türkiye'si olmalıdır.

Bizim mücadelemiz, herhangi bir makamla başlamadığı gibi herhangi bir parti tüzel kişiliğiyle de sona ermeyecektir. Bundan sonra da düşünce, ahlak, eğitim, bilim, kültür, uluslararası diplomasi, ekonomi ve toplumsal dayanışma başta olmak üzere her alanda ülkemiz için çalışmaya devam edeceğiz. Doğruyu teşvik edecek, yanlışa karşı uyarıcı sorumluluğumuzu sürdüreceğiz. Yarının Türkiye'si kuruluncaya kadar düşünmeyi, konuşmayı, uyarmayı ve milletimiz için çalışmayı sürdüreceğiz."