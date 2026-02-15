Davutoğlu: Kurumlar İtibar Kaybediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Davutoğlu: Kurumlar İtibar Kaybediyor

15.02.2026 18:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Davutoğlu, Türkiye'deki adalet, siyaset ve Diyanet'in itibar kaybını eleştirerek korku saldı.

(İSTANBUL) - Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Türkiye'de kurumların itibar kaybı yaşadığını söyleyerek, "Eğer bir ülkede adalet, siyaset ve Diyanet aynı anda itibar kaybediyorsa korkun" dedi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, partisinin Çekmeköy İlçe Kongresi'ne katıldı. Kongrede partililere hitap eden Davutoğlu, siyaset anlayışlarının makam ve ikbal üzerinden tanımlanamayacağını belirterek, "Biz yola çıkarken cebini düşünenlerden değiliz. Biz yola çıkarken zihninde makam mevki düşünenlerden değiliz. Biz yola çıkarken insanlık adına hakikati haykırmak üzere Rabb'ine sığınanlardanız" ifadelerini kullandı.

"Adalet ve İçişleri değişikliği bir itiraf"

Adalet ve İçişleri bakanlıklarına yapılan atamaya değinen Davutoğlu, "Herkes daha kapsamlı değişiklik bekliyordu. İki bakanlık değişti. Adalet ve İçişleri. Ben bunu bir itiraf olarak görüyorum. Demek ki adaletle İçişlerinde çok ciddi bir sorun olduğunu fark ettiler. İnşallah fark etmişlerdir ve gereğini yaparlar" diye konuştu.

Türkiye'de kurumların itibar kaybı yaşadığını vurgulayan Davutoğlu,  "Eğer bir ülkede adalet, siyaset ve Diyanet aynı anda itibar kaybediyorsa korkun" dedi.

Yargı sistemine duyulan güvenin sarsıldığını ifade eden Davutoğlu, "Bugün Türkiye'de adalete güvenen neredeyse hiç kimse kalmamış" şeklinde konuştu. Davutoğlu, ülkede 30 milyonun üzerinde dava bulunduğunu belirterek, bunun adalet sistemindeki tıkanıklığın göstergesi olduğunu ifade etti.

Davutoğlu, güvenlik sorunlarına işaret ederek, "Sokakları çeteler sarmış. Her yerde kuyumculardan haraç alan çeteler, gençler kariyerlerini üniversitelerde değil çetelerde aramaya başlamış. Uyuşturucu baronları etrafı sarmış" diye konuştu.

"Bizi iki kutba zorluyorlar"

Türkiye'de siyasetin iki kutuplu bir yapıya sıkıştırıldığını söyleyen Davutoğlu, "Öyle bir kutuplaşma yaşıyoruz ki hep şuna zorluyorlar bizi: ya bu kutuptan olacaksın, ya bu kutuptan. ya iktidardan olacaksın ya ana muhalefetten" dedi. Hakikati savunmaya devam edeceklerini belirten Davutoğlu, "Hiçbir kimse benim ağzımdan yanlışa sadece menfaat için sustuğumu görmeyecek" ifadelerini kullandı.

"Üçüncü bir yol inşa edelim"

Davutoğlu, "üçüncü yol" için partilere çağrıda bulunduklarını hatırlatarak, "Gelin üçüncü bir yol inşa etmek için gereğini yapalım" dedi. Bu kapsamda diğer siyasi partilerle temas kurduklarını, Yeniden Refah Partisi ile de görüşmeler yaptıklarını anlatan Davutoğlu, çağrılarının kişisel bir beklentiye dayanmadığını vurguladı. İttifak kurulup kurulmayacağına bakılmaksızın partinin yoluna devam edeceğini söyleyen Davutoğlu, "İttifak kurulsun kurulmasın, Gelecek Partisi buradadır, burada olmaya devam edecektir" şeklinde konuştu.

"Türkiye Yüzyılı dediğimiz yüzyıl bu mu"

Ramazan ayının yaklaştığına işaret eden Davutoğlu, "Günlük fitre 240 lira. Otuz günde 7 bin 200 lira. Dört kişilik bir ailenin fitresi 28 bin 650 lira. Asgari ücret 28 bin 65 lira. Türkiye Yüzyılı dediğimiz yüzyıl bu mu" sorusunu yöneltti.

"Hiçbirimiz lüks iftar sofralarına oturmayacağız"

Davutoğlu, Kredi kartı ve bireysel borçların toplamının 6,1 trilyon liraya ulaştığını belirterek, lüks iftar sofralarına katılmama kararı aldıklarını belirtti. Davutoğlu, "Hiçbirimiz lüks iftar sofralarına oturmayacağız. Onlar açsa biz tok olamayız" diye konuştu.

"Yeni bir siyaset nesli yetiştireceğim"

Gençlere de seslenen Davutoğlu, "Benim birinci hedefim yeni bir siyaset nesli yetiştireceğim. İmanlı, bilgili, vicdanlı ve ahlaklı yeni bir siyaset nesli yetiştirmeye kararlıyım" şeklinde konuştu.

Davutoğlu, partililere seçimlere her an hazır olunması çağrısında bulundu.

Kaynak: ANKA

Türkiye, Siyaset, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Davutoğlu: Kurumlar İtibar Kaybediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bakana canlı yayında elektroşok Acılar içinde yere devrildi Bakana canlı yayında elektroşok! Acılar içinde yere devrildi
Polis elinde ayakkabıyla kaymakamı bekledi, tepkiler sonrası açıklama geldi Polis elinde ayakkabıyla kaymakamı bekledi, tepkiler sonrası açıklama geldi
Özel hastanede vantilatör skandalı Hastaya tazminat ödenecek Özel hastanede vantilatör skandalı! Hastaya tazminat ödenecek
Sabah gürültüye uyanan Zine Teyze’nin dünyası başına yıkıldı Sabah gürültüye uyanan Zine Teyze'nin dünyası başına yıkıldı
Ocak ayında yapılan 14 anketin ortalaması: İşte partilerin oy oranı Ocak ayında yapılan 14 anketin ortalaması: İşte partilerin oy oranı
Nurseli İdiz kalp krizi iddialarına yanıt verdi: Sadece ritim bozukluğu... Nurseli İdiz kalp krizi iddialarına yanıt verdi: Sadece ritim bozukluğu...
Önce bariyerlere çarptı, sonra üstünden otobüs geçti Önce bariyerlere çarptı, sonra üstünden otobüs geçti
Kuraklık haritası son yağışlarla yeşile döndü Kuraklık haritası son yağışlarla yeşile döndü
Bir hediye hayatını değiştirdi Uğruna 60 il gezdi Bir hediye hayatını değiştirdi! Uğruna 60 il gezdi

19:05
RAMS Başakşehir-Beşiktaş maçının ilk 11’leri belli oldu
RAMS Başakşehir-Beşiktaş maçının ilk 11'leri belli oldu
19:00
Jandarmayla ilgili skandal iddiası yalan çıktı İşte genç kadının asıl niyeti
Jandarmayla ilgili skandal iddiası yalan çıktı! İşte genç kadının asıl niyeti
18:51
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile basketbol oynayan Shaquille O’Neal, Türk bayraklı şapka ile video paylaştı
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile basketbol oynayan Shaquille O'Neal, Türk bayraklı şapka ile video paylaştı
18:46
Trump, Gazze Barış Kurulu üyeleriyle Washington’da görüşecek
Trump, Gazze Barış Kurulu üyeleriyle Washington'da görüşecek
18:40
Domenico Tedesco’ya ülkesinden talip Anında yanıt verdi
Domenico Tedesco'ya ülkesinden talip! Anında yanıt verdi
18:32
YPG elebaşı Abdi’den skandal talep
YPG elebaşı Abdi'den skandal talep
18:12
Ali Babacan’dan Özgür Özel’e rest: Kavga çıkar
Ali Babacan'dan Özgür Özel'e rest: Kavga çıkar
17:58
3 adet oyuncaklı çikolataya ödediği para öyle böyle değil
3 adet oyuncaklı çikolataya ödediği para öyle böyle değil
17:37
Jeffrey Epstein mağduru kadın canlı yayında gözyaşlarına boğuldu
Jeffrey Epstein mağduru kadın canlı yayında gözyaşlarına boğuldu
17:27
İlber Ortaylı’dan korkutan haber Apar topar ameliyata alındı
İlber Ortaylı'dan korkutan haber! Apar topar ameliyata alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.02.2026 19:41:46. #7.13#
SON DAKİKA: Davutoğlu: Kurumlar İtibar Kaybediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.