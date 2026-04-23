Davutoğlu'ndan 23 Nisan Mesajı

(ANKARA) - Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlayarak, Gazi Meclis'in önemine dikkat çekti ve Kahramanmaraş'ta hayatını kaybeden öğretmen ile öğrencileri rahmetle andı.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "23 Nisan, gelecek demektir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun. Milli iradenin tecelligahı olan Gazi Meclisimiz ebediyen var olsun. Bu vesileyle bir kez daha; Kahramanmaraş'ta hayatını kaybeden öğretmen ve öğrencilerimizi rahmetle anıyor, ailelerine ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum" ifadesini kullandı.