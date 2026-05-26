Davutoğlu'ndan Birlik ve Dayanışma Çağrısı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Davutoğlu'ndan Birlik ve Dayanışma Çağrısı

26.05.2026 19:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ahmet Davutoğlu, Kurban Bayramı'nda Arafat bilincine vurgu yaparak birlik ve dayanışma çağrısında bulundu.

(ANKARA) - Ahmet Davutoğlu, " Kurban Bayramı'nı eda ederken, Arafat'ta belki daha önce birbirleriyle karşı karşıya olmuş topluluklar omuz omuza vermişken gelin biz de ülkemizde omuz omuza verelim. 3'üncü Dünya Savaşı'nın ayak seslerinin hissedildiği bugünlerde küçük hesaplaşmaları, küçük çıkarları önümüze koyarak büyük hedeflerden, ideallerden, birlikteliklerden kopmayalım. Bütün toplum kesimleriyle, bütün siyasi görüş sahipleriyle, toplumumuzun tümüne sesleniyorum; gelin canlar bir olalım" dedi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, sosyal medya hesabından "Kurban Bayramı; fedakarlığın, merhametin, gönül birliğinin ve ortak vicdanın bayramıdır. Bugün, ihtiyaç sahibini gözetmenin, sofraları ve duaları paylaşmanın, kardeşliğimizi büyütmenin vaktidir. Her ırktan her milletten her dilden her renkten milyonlarca Müslümanın Arafat'ta insanlık tarihinin en büyük buluşmasını gerçekleştirdiği şu saatlerde Yüce Rabbimden; mübarek Kurban Bayramı'nın aziz milletimize, İslam alemine ve bütün insanlığa barış, huzur, bereket ve hayırlar getirmesini niyaz ediyorum" notuyla paylaştığı videoda tüm Müslüman aleminin Kurban Bayramını kutladı.

"KURBAN BAYRAMI YARDIMLAŞMANIN ZİRVEYE ÇIKTIĞI BİR BAYRAMDIR"

Davutoğlu, videoda şunları kaydetti:

"Kurban Bayramı, fedakarlığın, dayanışmanın, karşılıklı olarak yardımlaşmanın zirveye çıktığı bir bayramdır. Ama sadece bununla ilgili değil, esas itibariyle insanlık tarihinin en büyük buluşmasının gerçekleştiği bir bayramdır."

"ARAFAT BİLİNCİNİ HİSSETMEMİZ LAZIM"

Arafat'ta milyonlarca Müslüman; dünyanın her yerinden, her ırktan, her milletten, her kültürden, her dilden insanlar tek bir ruh ile Arafat'ta bir araya geldiler. ve tek bir haykırışla Rablerine seslendiler: İnsanlık için, İslam ümmeti için ve kendi halkları için, aileleri için dualar ettiler. Dünyada başka böyle hiçbir buluşma yoktur. Bu sadece İslam inancına hastır. Oraya ihramlarıyla gelenler aslında beyaz örtüler içinde temizliği, masumiyeti, ahlakı temsil ederler. Evet, biz orada değiliz belki Arafat'ta ama hepimizin Arafat bilincini hissetmemiz lazım. Bu Arafat bilincinde günlük hayatımıza yansıtmamız lazım.

"GERÇEK BİR ESENLİĞE ULAŞMAK İÇİN NİYAZDA BULUNUYORUZ"

Kurbanlarımızı eda ederken yardımlaşmayı zirveye çıkarmalıyız. Empatiyi yaşamalıyız ama Arafat'ı düşünerek de insanlığın bugün karşı karşıya kaldığı büyük felaketleri, katliamları, soykırımları, savaşları göz önünde bulundurmalıyız. ve yine Arafat'ın o uhrevi ortamında hepimizin yüreği Gazze'yle, Doğu Türkistan'la, Arakan'la çarpıyor. Afrika'nın yoksul halklarıyla çarpıyor. Latin Amerika'nın baskı altında olan halklarıyla çarpıyor. Bütün bir insanlık hep beraber gerçek bir varışa, gerçek bir esenliğe ulaşmak için niyazda bulunuyoruz.

"GELİN CANLAR BİR OLALIM"

Ve yine bugünlerde maalesef ülkemizde öylesine kutuplaşmalar var ki, öylesine kopuşlar var ki, öylesine birbirinden nefret etme hali var ki hepimizin kendimize bir çekidüzen vermemiz lazım. Kurban Bayramı'nı eda ederken, Arafat'ta belki daha önce birbirleriyle karşı karşıya olmuş topluluklar omuz omuza vermişken gelin biz de ülkemizde omuz omuza verelim. 3'üncü Dünya Savaşı'nın ayak seslerinin hissedildiği bugünlerde küçük hesaplaşmaları, küçük çıkarları önümüze koyarak büyük hedeflerden, ideallerden, birlikteliklerden kopmayalım. Bütün toplum kesimleriyle, bütün siyasi görüş sahipleriyle, toplumumuzun tümüne sesleniyorum:  Gelin canlar bir olalım."

Kaynak: ANKA

Kurban Bayramı, İnsan Hakları, Politika, Güncel, Kültür, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Davutoğlu'ndan Birlik ve Dayanışma Çağrısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Amedspor’da harikalar yaratan Felix Afena-Gyan’a Süper Lig’den talip Amedspor'da harikalar yaratan Felix Afena-Gyan'a Süper Lig'den talip
Destici’den DEM Parti’nin açıklamalarına sert tepki Destici'den DEM Parti'nin açıklamalarına sert tepki
İddia: Kılıçdaroğlu, Özgür Özel’i grup başkanlığından da alacak İddia: Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'i grup başkanlığından da alacak
Fenerbahçe takımdan gönderdi Şimdi de küme düşen kulübe gidecek Fenerbahçe takımdan gönderdi! Şimdi de küme düşen kulübe gidecek
Ünlü oyuncu uykusunda hayatını kaybetti Ünlü oyuncu uykusunda hayatını kaybetti
Ferdi Kadıoğlu’na Premier Lig’den dev talip Ferdi Kadıoğlu'na Premier Lig'den dev talip

20:31
Devlet Bahçeli, Özgür Özel’i telefonla aradı
Devlet Bahçeli, Özgür Özel'i telefonla aradı
20:20
Dünyaca ünlü eski futbolcudan Osimhen çağrısı: Manchester United’a gelirse mutlu ulurum
Dünyaca ünlü eski futbolcudan Osimhen çağrısı: Manchester United'a gelirse mutlu ulurum
19:58
’’Büyüyünce Neuer olacağım’’ diyordu Şimdi tüm Türkiye onu tanıyor
''Büyüyünce Neuer olacağım'' diyordu! Şimdi tüm Türkiye onu tanıyor
19:29
Ferhat Göçer’den sevgilisi Ömür Gedik’in “keçi“ paylaşımına dikkat çeken yorum
Ferhat Göçer'den sevgilisi Ömür Gedik'in "keçi" paylaşımına dikkat çeken yorum
19:14
İsrail, Lübnan’ın güneyinde kara operasyonuna başladı
İsrail, Lübnan'ın güneyinde kara operasyonuna başladı
16:53
Şırnak’ta iki aile arasında taşlı, sopalı ve bıçaklı kavga: 8 yaralı, 17 gözaltı
Şırnak’ta iki aile arasında taşlı, sopalı ve bıçaklı kavga: 8 yaralı, 17 gözaltı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.05.2026 20:47:40. #7.13#
SON DAKİKA: Davutoğlu'ndan Birlik ve Dayanışma Çağrısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.