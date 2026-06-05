Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Irak'ın Erbil kentini ziyaret etti.
Gelecek Partisi lideri Davutoğlu, Erbil'e gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Etnik ve Dini Oluşumlardan Sorumlu Devlet Bakanı Aydın Maruf ile görüştü.
Davutoğlu, görüşmenin ardından tarihi Erbil Kalesi'nin yanında bulunan Sultan Müzaffereddin Gökbörü'nün türbesini ziyaret ederek dua etti.
Daha sonra Kerkük'e bağlı Altunköprü kasabasına geçen Davutoğlu, Türkmen şehitlerinin medfun bulunduğu Altunköprü Şehitliği'ni ziyarette bulundu.
Davutoğlu, programı kapsamında Irak Türkmen Cephesi (ITC) Altunköprü Bürosu'nu da ziyaret etti.
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