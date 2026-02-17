Davutoğlu'ndan Geçinemiyorum Açıklaması

(ANKARA) - Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun geçinemediğini anlattığı sözlerinin kamuoyunda geniş yankı uyandırmasının ardından, Gelecek Partisi'nin kurumsal X hesabından dikkat çeken bir paylaşım yapıldı.

Gelecek Partisi'nin sosyal medya hesabından, Genel Başkan Davutoğlu'nun katıldığı televizyon yayınındaki "Maddi sıkıntılar yaşıyorum. Eski başbakan olarak, muhataplarınızı ona göre ağırlamanız gerekiyor. Şikayet etmek için söylemiyorum ama bu beni de zorluyor. Danışmanlık teklifleri geliyor ama devlet geleneği nedeniyle reddediyorum." sözleri alıntılanarak yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Gururla söylüyoruz: GEÇİNEMİYORUZ!"

Çünkü çalmadık, çırpmadık; yetim hakkına el uzatmadık... Sadece siyasi ahlakı savunduk ve temiz kalmayı tercih ettik."