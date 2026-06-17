Davutoğlu'ndan Siyasi Eleştiriler

GELECEK Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, "Türkiye siyaset iklimine bakıyorum; samimiyeti, ilkeleri, ahde vefayı, ahlakı ve aklını kaybeden bir ortam var. Ortak akıl üretmekte aciz kalan, her konuyu ayrışma vesilesi kılan bir siyaset var. Toplumun siyasete güveni kalmamış, siyasetçilerin birbirine güveni kalmamış" dedi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, TBMM'de Yeni Yol Partisi'nin grup toplantısında konuştu. Davutoğlu, "Türkiye siyaset iklimine bakıyorum; samimiyeti, ilkeleri, ahde vefayı, ahlakı ve aklını kaybeden bir ortam var. Ortak akıl üretmekte aciz kalan, her konuyu ayrışma vesilesi kılan bir siyaset var. Toplumun siyasete güveni kalmamış, siyasetçilerin birbirine güveni kalmamış. Uluslararası Şeffaflık Örgütü'ne göre; ülkemiz, 182 ülke arasından 124'üncü sıraya kadar geriledi. Şimdi bunların sorumluları kimler, ne yapılması lazım? Biz sadece eleştirmekle değil, yön göstermekle de sorumluyuz. Küresel güçler dünyayı şekillendirmeye çalışıyor, ülkemizdeki iktidarsa muhalefeti şekillendirmeye çalışıyor. Küresel güçler, bölgeye yeni bir dizayn getirmek için gece gündüz çalışıyorlar, bizim iktidar sahipleri ise 'Muhalefeti nasıl parçalarım, muhalefetten nasıl milletvekili çalabilirim, alternatif partilerin nasıl küçültürüm, aralarına nasıl fitne sokarım' peşinde. Sayın Cumhurbaşkanı'na ve AK Parti içerisinde Türk siyasi tarihini bilenlere söylüyorum; Turgut Özal'ı iyi okuyun. Özal, Türkiye'de büyük devrimlere öncülük etti, 12 Eylül'den sonra demokratikleşmenin önünü açtı, doğru. Ancak onun en vahim hatası; 1987 yılında siyasi yasakların kalkması için yapılan referanduma 'No' şapkası ile katılıp, bir demokratın hiçbir zaman yapmaması gereken bir politikayı yaptı. 'Benim dışımdaki siyasi liderlerin yasakları devam etsin ki, ben bu ülkeyi yönetmeye devam edeyim' dedi. Milletin cevabı, çok sert oldu; 1983 seçimlerinde büyük başarı kazanan Özal, 1989 yerel seçimlerinde bütün gücünü kaybetti. Ey iktidar sahipleri, zihninizi, 'Muhalefeti nasıl parçalarım, aralarına nasıl nifak sokarım' düşüncesiyle yormayın, Özal'ın o vahim hatasını aklınızdan çıkarmayın" dedi.

'BELEDİYELERİN TAMAMI YOLSUZLUĞA BULAŞMIŞTIR'

CHP'nin ikiye bölündüğünü ve yeni bir parti kurulma ihtimalinin bulunduğuna dikkat çeken Davutoğlu, "CHP'lilere söylüyorum; sizler taraf olmamızı istiyorsunuz. İki taraf da 'Bizim yanımızda durun' diyorsunuz. O gün taraf olmadım, tarafımı söylemiştim ve şimdi de söylüyorum; size karşı yapılan hukuk operasyonuna ve mutlak butlana kesinlikle yanlış diyorum ve bunun siyasete bir operasyon olduğunu da söylüyorum. Ancak sonra dönüp diyorum ki; CHP'li belediyeler de dahil olmak üzere belediyelerin tamamı yolsuzluğa bulaşmıştır ve bundan temizlenmedikçe ana muhalefet partisi, temiz siyaset iddiasında bulunamaz" diye konuştu.