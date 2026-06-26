Davutoğlu'ndan Tutuklamalara Tepki - Son Dakika
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Davutoğlu'ndan Tutuklamalara Tepki

26.06.2026 22:48
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Ahmet Davutoğlu, NATO Zirvesi öncesi gözaltı ve tutuklamalara sert tepki gösterdi.

(ANKARA) - Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, NATO Zirvesi öncesinde yapılan gözaltı ve tutuklamalara tepki gösterdi. Davutoğlu, "Gücü, sınırlarımıza kadar uzanmış bebek katillerine gösterin, milletimize değil" dedi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, NATO Zirvesi öncesinde TEMA Vakfı üyeleri, akademisyenler ve sol görüşlü kişilere yönelik gözaltı ve tutuklamalara tepki gösterdi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Davutoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"NATO Zirvesi öncesi TEMA Vakfı üyelerinden akademisyenlere ve sol görüşlü insanlara kadar terör tehdidi bahane edilerek yapılan hukuksuz, delilsiz gözaltı ve tutuklamalar, bazı İslami sitelere dönük yayın durdurma politikaları, yargının toplum üzerinde ne türden bir sindirme aracı haline geldiğinin trajik örneklerinden biridir."

Eğer bu insanlar hakkında tutuklanmayı hak edecek bir şüphe ve delil durumu vardı ise neden NATO Zirvesi'ne kadar beklendi? Zirve bittikten sonra "pardon" deyip salıverecekseniz bu pervasız cefa ve cezanın anlamı nedir?

NATO ülkelerine 'güvenlik' dendiğinde ne anladığınızın pratiğini ortaya koyacaksınız eğer, bölgedeki en büyük tehdit olan İsrail'in nasıl durdurulması gerektiğinin diplomasisiyle yapın bunu! Gücü, sınırlarımıza kadar uzanmış bebek katillerine gösterin, milletimize değil!"

Kaynak: ANKA

3. Sayfa, Politika, Güncel, Nato, Son Dakika

Son Dakika Güncel Davutoğlu'ndan Tutuklamalara Tepki - Son Dakika

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