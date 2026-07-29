Davutoğlu Siyasi Faaliyetlerini Durdurdu - Son Dakika
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Davutoğlu Siyasi Faaliyetlerini Durdurdu

Davutoğlu Siyasi Faaliyetlerini Durdurdu
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Ahmet Davutoğlu, kirlenmiş siyasi iklim nedeniyle Gelecek Partisi'nin faaliyetlerini sonlandırdı.

(ANKARA)- Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, mevcut siyasi sistemin ve parti siyasetinin içinde bulunduğu tabloya ilişkin kapsamlı bir değerlendirme yaparak siyasi faaliyetlerini durdurma kararı aldığını duyurdu. Davutoğlu, "Kirlenmiş siyasi iklimin bir parçası olmamak amacıyla parti siyasetinden çekilme ve Gelecek Partisi'nin siyasi faaliyetlerini sonlandırma kararı almış bulunuyoruz" dedi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, kamuoyuna yaptığı  yazılı açıklamayla aktif parti siyasetinden çekildiğini ve Gelecek Partisi'nin siyasi faaliyetlerini sonlandırdığını duyurdu. Türkiye'deki siyasi sistemin derin bir kriz yaşadığını savunan Davutoğlu, mevcut yapının demokratik işleyişi ve siyasi ahlakı zedelediğini belirterek, alınan kararın uzun istişareler sonucunda verildiğini ifade etti.

"KİRLENMİŞ SİYASİ İKLİMİN PARÇASI OLMAK İSTEMİYORUZ"

Davutoğlu, partinin yetkili kurulları ve yol arkadaşlarıyla yaptığı değerlendirmelerin ardından bu kararı aldıklarını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Bu değerlendirmeler ışığında, partimizin yetkili kurulları ve Gelecek Partisi'ni bugüne taşıyan dava arkadaşlarımızla yaptığımız istişareler neticesinde, kirlenmiş siyasi iklimin bir parçası olmamak amacıyla parti siyasetinden çekilme ve Gelecek Partisi'nin siyasi faaliyetlerini sonlandırma kararı almış bulunuyoruz."

"BU BİR TESLİMİYET DEĞİL, AHLAKİ BİR DURUŞTUR"

Kararın yanlış yorumlanmaması gerektiğini vurgulayan Davutoğlu, siyasetten tamamen vazgeçmediklerini belirterek şunları kaydetti:

"Bu, bir teslimiyet kararı değildir. Bu, ahlaki bir mesafe koyma kararıdır. Bu, siyasetten vazgeçiş değil; herkese siyaseti yeniden düşünme çağrısıdır. Bu, Türkiye mücadelesinden çekilmek değil; Türkiye'ye karşı sorumluluğumuzu günlük siyasi hesapların üzerine çıkarmaktır."

Açıklamasında Türkiye'nin mevcut yönetim sistemine de eleştiriler yönelten Davutoğlu, kuvvetler ayrılığının zayıfladığını, denge ve denetim mekanizmalarının işlevsiz hale geldiğini savundu. Yolsuzluk, liyakat eksikliği, kutuplaşma ve hukuk sistemine yönelik güven kaybının ülkenin en temel sorunları arasında yer aldığını belirten Davutoğlu, Türkiye'nin kapsamlı bir "ahlak, zihniyet, kurum ve siyaset devrimine" ihtiyaç duyduğunu ifade etti.

"MÜCADELEMİZ FARKLI ALANLARDA SÜRECEK"

Gelecek Partisi'nin tüzel kişiliğinin sona erecek olmasının toplumsal mücadelelerinin de biteceği anlamına gelmediğini dile getiren Davutoğlu, bundan sonraki süreçte düşünce, eğitim, bilim, kültür, ekonomi ve toplumsal dayanışma alanlarında çalışmalarını sürdüreceklerini söyledi.

"Bizim mücadelemiz herhangi bir makamla başlamadığı gibi herhangi bir parti tüzel kişiliğiyle de sona ermeyecektir. Bundan sonra da düşünce, ahlak, eğitim, bilim, kültür, uluslararası diplomasi, ekonomi ve toplumsal dayanışma başta olmak üzere her alanda ülkemiz için çalışmaya devam edeceğiz."

Davutoğlu, açıklamasını, Türkiye için düşünmeye, uyarmaya ve çalışmaya devam edeceklerini belirterek, "Yarının Türkiye'si kuruluncaya kadar milletimiz için mücadelemizi sürdüreceğiz." sözleriyle tamamladı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Davutoğlu Siyasi Faaliyetlerini Durdurdu - Son Dakika

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