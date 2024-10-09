Davutoğlu: Türkiye'de Ahlaki Çöküş Var - Son Dakika
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Davutoğlu: Türkiye'de Ahlaki Çöküş Var

Davutoğlu: Türkiye\'de Ahlaki Çöküş Var

Ahmet Davutoğlu, Türkiye'deki toplumsal şiddet olaylarını ahlaki çöküşe bağlıyor.

09.10.2024 14:34
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GELECEK Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, son dönemdeki şiddet olaylarına ilişkin, "Bir ahlaki çöküş boyutu var, bir de kamu düzeni çöküşü var. Son yaşadıklarımız bir ahlaki çöküşe işaret eder. Ahlaki çöküşün işaretleri vardır ve şu anda Türkiye'de çok ciddi bir ahlaki çöküş yaşanıyor" dedi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, TBMM'de Saadet-Gelecek Partisi ortak grup toplantısında konuştu. Davutoğlu, İsrail'in Gazze ve Lübnan'a gerçekleştirdiği saldırıları eleştirerek, "Biz Mavi Marmara'dan sonra öyle bir politika takip ettik ki, 21 Mart 2013 yılında bugünkü alçak, barbar Netanyahu, Obama'nın telefonundan Türkiye Cumhuriyeti Başbakanından özür diledi. Benimle, John Kerry'nin yazdığı metni okudu. Şimdi aynı Netanyahu, Türkiye'ye küstahça saldırıyor. Çünkü caydırıcılığınız kalmadı" dedi.

Davutoğlu, Türkiye ile İsrail arasında ticaretin sürdüğünü söyleyerek, demir çelik ihracat rakamlarını örnek vererek, "Gittiğim her yere barış getirmeye çalıştım. Belgrad'a indim, Sırbistan ile Bosna arasındaki sorunları çözdüm. İran'a indim, nükleer krizle ilgili tarihin en önemli anlaşmasını yaptım. Irak'a indim, Şiiler ile Sünnileri barıştırdım. Şam'a indim, İsrail ile Suriye görüşmelerini başlattım. Gazze'ye indim, Gazze savaşını bitirdim. Şimdi de tekrar çağrılarımı devam ettiriyorum" diye konuştu.

'AHLAK HALDİR'

Türkiye'de yaşanan toplumsal şiddet olaylarını değerlendiren Davutoğlu, "Bir ahlaki çöküş boyutu var. Bir de kamu düzeni çöküşü var. Son yaşadıklarımız bir ahlaki çöküşe işaret eder. Ahlaki çöküşün işaretleri vardır ve şu anda Türkiye'de çok ciddi bir ahlaki çöküş yaşanıyor. Peki bu manevi boşluğun sebebi, şimdi bakıyorum sosyal medyaya; farklı kesimler birbirlerini suçluyor. Muhafazakar kesim, dinden kopuş ile, karşı taraf ise, 'Zaten 22 yıldır iktidarsınız' diyerek buradaki çöküşten bahsediyor. Ahlak söz değildir, ahlak haldir. İnsanlar size bakar ve halinizden güzel bir örnek teşkil ederse, o andan itibaren dine ve ahlaka yöneliş başlar. Bu genç yaştaki katilin de bir müddet imam hatip okulunda eğitim gördüğü söyleniyor; hangi okulda olduğu önemli değil. Eğer bu gençlik manevi boşluğa düştüyse önce öz eleştiri yapacağız. Bu mesele herhangi bir toplumsal kesimin meselesi değil. Bu mesele, 'Teknoloji insanlığın ahlakını bozuyor' diyerek de açıklanacak bir şey değildir. Şimdi şöyle düşünün; gençler satanizm, deizm ve bu cinayetlerin arkasındaki birçok sosyal medyaya yöneliyor. Neden bu manevi çöküş? Çünkü gençler, 'Dini temsil ediyorum' diyenlerde gördükleri yanlışlıklar dolayısıyla dini sorumlu görmeye başladılar. Bunu görmek zorundayız" değerlendirmesinde bulundu.

Haber: Aliekber METE/ANKARA,

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Davutoğlu: Türkiye'de Ahlaki Çöküş Var - Son Dakika

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