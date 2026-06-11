Davutoğlu Türkmenlerle Bir Araya Geldi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Davutoğlu Türkmenlerle Bir Araya Geldi

11.06.2026 19:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gelecek Partisi, Türkmen Cephesi'nde Türkmenlerle tarih ve kültür bağlarını güçlendirdi.

(ANKARA) - Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve beraberindeki heyet, Türkmen Cephesi'nde Türkmenlerle bir araya geldi.

Gelecek Partisinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, görüşmenin ortak tarih, kültür ve kardeşlik bağları açısından önem taşıdığı belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Aslımız Türkmen'dir, soyumuz Oğuz'dur, adımız Yörük'tür. Genel Başkanımız Sayın Ahmet Davutoğlu ve beraberindeki heyetimiz; asırlardır bu kadim ata yurdunda dilini, kültürünü, kimliğini ve özünü büyük bir vakarla muhafaza eden aziz Türkmen kardeşlerimizle Türkmen Cephesi'nde gönüllerimizle bir araya geldi."

Bu buluşma yalnızca bir ziyaret değil; ortak tarihimizin, müşterek hafızamızın ve sarsılmaz kardeşliğimizin nişanelerindendir. Atamız bir, kökümüz bir, soyumuz birdir. Aramıza çizilen sınırlar gönüllerimizi ayıramaz. Türkmen kardeşlerimizin sevinci sevincimiz, hüznü hüznümüz; varlığı varlığımızdır.

Allah'ın izniyle, bizi birbirimize bağlayan bu köklü kardeşlik hukukunu nesilden nesile taşıyacak; birliğinizi birliğimiz, geleceğinizi geleceğimiz bilerek yanınızda olmaya devam edeceğiz."

Kaynak: ANKA

Gelecek Partisi, Politika, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Davutoğlu Türkmenlerle Bir Araya Geldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Bahattin Kuyumcu Bahattin Kuyumcu:
    tarih ve kültür birbirini güçlendiriyor bu anlamda yapılan bu görüşme olumlu ama sözlerin pratik sonuçlara dönüşmesi gerekiyor 0 0 Yanıtla
  • Leziz Basmaz Leziz Basmaz:
    ben de geçen sene iş için Türkmenistan'a gitmiştim ve oradaki insanlar gerçekten çok sıcak insanlar bizi soydaş olarak görüyorlardı ben de aralarında özel bir bağ hissettim bu tür temaslar sürmeli diye düşünüyorum çünkü zamanla bu bağlar kopabiliyor ve kültürel alışveriş olmadan kimlikler zayıflaması söz konusu olabilir 0 0 Yanıtla
  • Müslim 21 Müslim 21:
    davutoğlu gidip türkmenlerle görüştü tamam da bunun bize ne faydası var yani 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kocaeli’nin içme suyu kaynağı Yuvacık Barajı’nda yüz güldüren doluluk Kocaeli'nin içme suyu kaynağı Yuvacık Barajı'nda yüz güldüren doluluk
İletişim Başkanlığı’ndan “kaçak mülteci“ iddiasına yalanlama İletişim Başkanlığı'ndan "kaçak mülteci" iddiasına yalanlama
Dünya Kupası’na şimdiden damga vurdular Norveç’ten ABD’de aç kalmamak için görülmemiş yöntem Dünya Kupası'na şimdiden damga vurdular! Norveç'ten ABD'de aç kalmamak için görülmemiş yöntem
Zafer Ergin’den sağlık durumunu soran muhabirlere olay yanıt: Sünnet oldum, söyleseydiniz parçasını getirirdim Zafer Ergin'den sağlık durumunu soran muhabirlere olay yanıt: Sünnet oldum, söyleseydiniz parçasını getirirdim
Bu çocuğu tanıdınız mı Şimdi tüm dünya peşinde koşuyor Bu çocuğu tanıdınız mı? Şimdi tüm dünya peşinde koşuyor
Menajerinden Icardi için beklenen açıklama geldi Ateş püskürdü Menajerinden Icardi için beklenen açıklama geldi! Ateş püskürdü

19:51
Guirassy’nin abisinden Fenerbahçelileri şoke eden haber
Guirassy'nin abisinden Fenerbahçelileri şoke eden haber
19:32
Akın akın geliyorlar Dünya Kupası’nın açılış maçına 80 binden fazla seyirci
Akın akın geliyorlar! Dünya Kupası'nın açılış maçına 80 binden fazla seyirci
19:23
AYM’den CHP’nin “128 milyar dolar“ iddiasına ret
AYM'den CHP'nin "128 milyar dolar" iddiasına ret
19:16
Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan ünlüler sağlık kontrolünden geçti
Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan ünlüler sağlık kontrolünden geçti
19:15
Irmak öğretmenin sorun yaşadığı tek kişi müdürü değilmiş
Irmak öğretmenin sorun yaşadığı tek kişi müdürü değilmiş
18:16
Genç kadın, pitbull köpeğinin saldırısına uğradı
Genç kadın, pitbull köpeğinin saldırısına uğradı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.06.2026 20:19:06. #7.13#
SON DAKİKA: Davutoğlu Türkmenlerle Bir Araya Geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.