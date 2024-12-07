Daxing Havalimanı\'nda Yabancı Yolcu Rekoru

Güncel

BEİJİNG, 7 Aralık (Xinhua) -- Beijing Daxing Uluslararası Havalimanı'nın göç bürosundan bu yıl geçen yabancı yolcu sayısının 1 milyonu aşmasıyla yabancı uyrukluların yıllık giriş ve çıkış sayısında yeni bir rekor kırıldı.

Cuma günü havalimanındaki göç kontrol istasyonu tarafından teyit edilen rekor, yabancıların ülkeye girişini kolaylaştırmayı amaçlayan bir dizi politikanın uygulamaya konulmasının ardından kırıldı. Dünyanın dört bir yanından yolcuları Çin'e çeken vizesiz giriş uygulamasından yararlanan ülke sayısındaki artış bu rekora katkıda bulundu.

Havalimanının uluslararası uçuş ağı sürekli olarak genişletiliyor. An itibarıyla havalimanından Avrupa, Asya ve Ortadoğu'daki 25 ülke ve bölgede bulunan 43 uluslararası ve bölgesel adrese uçuşlar düzenleniyor.

Kış-ilkbahar uçuş sezonunda havalimanı ile Sidney, Melbourne, Viyentiyan ve Kazablanka gibi şehirler arasında yeni rotalar açılması planlanıyor. Afrika ve Kuzey Amerika'ya uçuşlar başlatılması, Ortadoğu ve Rusya'ya uçuş sıklığının artırılması ve böylece uluslararası uçuş seçeneklerinin daha da geliştirilmesi de planlanıyor.

Beijing'in Daxing Havalimanı, Ulusal Göç İdaresi tarafından yabancı uyrukluların sınır kontrol prosedürlerinden geçmek zorunda kalmadan 24 saat doğrudan transit geçişine izin verilmesi için onaylanan dokuz limandan biri.