Dayı 2: Çekimleri Tamamlandı

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Yönetmen koltuğunda Uğur Bayraktar'ın oturduğu "Dayı 2: Bir Adamın Hikayesi" filminin çekimleri tamamlandı.

Senaryosunu Uğur ve Ece Bayraktar'ın kaleme aldığı devam filminde, başrol oyuncusu Ufuk Bayraktar'a, Ergül Miray Şahin, Reha Özcan, Cem Özer, Yıldıray Şahinler, Recep Çavdar, Yüksel Arıcı, Sabahattin Yakut, Umut Oğuz, Bora Karakul, Gizem Erdem, Ebru Karanfilci, İskender Bağcılar, Süleyman Kadim Kabaali, Kadir Toprak Karaman ve Pınar Şenol eşlik etti.

Yapımını Diopter Film, Ubay Film Yapım ve Net Sanat'ın üstlendiği filmin görüntü yönetmenliğini Engin Özkaya, sanat yönetmenliğini Özkan Çimenli, kurgusunu Erhan Özen, müziklerini ise Zeynep Alasya, Caner Özkan ve Ertan Özkan yapıyor.

Aksiyon dolu film, 7 Şubat'ta izleyicilerle buluşacak.???????