Dazkırı\'da \'Bir Konu Bir Konuk\' Projesi

Dazkırı'da İlçe Müftülüğünün düzenlediği "Bir konu bir konuk" projesi sürüyor.
Belediye Düğün Salonu'ndaki programa, Dazkırı Belediye Başkanı Fatih Çiçek, İlçe Müftüsü İbrahim Korkmaz, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.
Kur'an-ı Kerim tilaveti ve ilahilerle başlayan program, konuk olan Dinar İlçe Müftüsü Ahmet Kervancıoğlu'nun dini söyleşisiyle devam etti.
Programın ardından Kervancıoğlu'na hediye takdim edildi.
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