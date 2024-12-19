Dazkırı\'da \'Bir Konu Bir Konuk\' Projesi

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Dazkırı'da İlçe Müftülüğünün düzenlediği "Bir konu bir konuk" projesi sürüyor.

Belediye Düğün Salonu'ndaki programa, Dazkırı Belediye Başkanı Fatih Çiçek, İlçe Müftüsü İbrahim Korkmaz, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ve ilahilerle başlayan program, konuk olan Dinar İlçe Müftüsü Ahmet Kervancıoğlu'nun dini söyleşisiyle devam etti.

Programın ardından Kervancıoğlu'na hediye takdim edildi.