 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
DBB Kadın Futbol Takımı İlk Maçında Galibiyetle Başladı - Son Dakika
Üye Girişi

DBB Kadın Futbol Takımı İlk Maçında Galibiyetle Başladı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi (DBB) Spor Kadın Futbol Takımı, Viranşehir Gençliği Kültür ve Spor Kulübü ile oynadığı maçta 9-0 galip gelerek 3. Lig'e moralli bir giriş yaptı. Teknik direktör Ali Açan, takımın hazırlık sürecindeki gayretlerini ve hedeflerini paylaşarak, yönetim ve belediyeye teşekkür etti.

DBB Kadın Futbol Takımı İlk Maçında Galibiyetle Başladı
22.01.2024 - 13:25,
Abone Ol

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi (DBB) Spor Kadın Futbol Takımı, 3. Lig resmi müsabakalara galibiyetle başladı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı bünyesinde kurulan DBB Spor Kadın Futbol Takımı, ilk maçında önemli bir galibiyet alarak lige moralli bir giriş yaptı.

DBB Kadın Futbol Takımı, Viranşehir Gençliği Kültür ve Spor Kulübü ile karşı karşıya geldi.

Kayapınar ilçesi Talaytepe Spor Tesislerinde oynanan müsabakada, DBB Futbol Takımı maçın başından sonuna kadar oynadığı etkili oyun ile rakibini 9-0 yenerek rahat bir galibiyet aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen teknik direktör Ali Açan, ilk resmi maçlarında galibiyet sevinci yaşadıklarını ifade etti.

Hazırlık sürecinde sporcuların üstün gayret gösterdiklerini anlatan Açan, şöyle konuştu:

"İyi bir teknik ekibimiz var, bize destek veren iyi bir yönetim kurulumuz var. Kızlarımız için elimizden gelen her şeyi yapmaya çalışıyoruz. 2008'den beri oynuyorum, takım kaptanlığı yapıyorum. İlk maçımızdı farklı bir galibiyet aldık. Hedefimiz play off. Yönetimimize ve belediyeye çok teşekkür ediyorum."

Kaynak: AA
YORUMLAR

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Gençlik, Futbol, Spor, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel DBB Kadın Futbol Takımı İlk Maçında Galibiyetle Başladı - Son Dakika


00:51
ABD ve İngiltere, Yemen'deki Husiler'e hava harekatı düzenledi ABD ve İngiltere, Yemen'deki Husiler'e hava harekatı düzenledi
00:22
Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki 7 büyüklüğünde deprem kameralara böyle yansıdı Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki 7 büyüklüğünde deprem kameralara böyle yansıdı
00:07
Hakan Çalhanoğlu'nun Inter'i İtalya Süper Kupası'nın sahibi oldu Hakan Çalhanoğlu'nun Inter'i İtalya Süper Kupası'nın sahibi oldu
23:24
İsrail, tüm rehinelerin serbest bırakılması karşılığında Hamas'a 2 aylık ateşkes teklif etti İsrail, tüm rehinelerin serbest bırakılması karşılığında Hamas'a 2 aylık ateşkes teklif etti
23:11
Anastasios Bakasetas, resmen Panathinaikos'ta! İşte bonservisi Anastasios Bakasetas, resmen Panathinaikos'ta! İşte bonservisi
22:55
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu ile Ankara'da buluştu CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu ile Ankara'da buluştu
22:23
Afganistan'da düşen uçakta 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı Afganistan'da düşen uçakta 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı
22:14
İstanbulspor, Kayserispor'u son saniye golüyle yendi İstanbulspor, Kayserispor'u son saniye golüyle yendi

Son Dakika
00:51 ABD ve İngiltere, Yemen'deki Husiler'e hava harekatı düzenledi
00:22 Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki 7 büyüklüğünde deprem kameralara böyle yansıdı
00:07 Hakan Çalhanoğlu'nun Inter'i İtalya Süper Kupası'nın sahibi oldu
23:24 İsrail, tüm rehinelerin serbest bırakılması karşılığında Hamas'a 2 aylık ateşkes teklif etti
23:11 Anastasios Bakasetas, resmen Panathinaikos'ta! İşte bonservisi
22:55 CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu ile Ankara'da buluştu
22:23 Afganistan'da düşen uçakta 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı
22:14 İstanbulspor, Kayserispor'u son saniye golüyle yendi
21:42 Fenerbahçe, Çağlar Söyüncü transferinde sona yaklaşıyor
21:39 Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde 7 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.01.2024 06:40:43. #1.12#
SON DAKİKA: DBB Kadın Futbol Takımı İlk Maçında Galibiyetle Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement