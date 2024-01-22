DBB Kadın Futbol Takımı İlk Maçında Galibiyetle Başladı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi (DBB) Spor Kadın Futbol Takımı, 3. Lig resmi müsabakalara galibiyetle başladı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı bünyesinde kurulan DBB Spor Kadın Futbol Takımı, ilk maçında önemli bir galibiyet alarak lige moralli bir giriş yaptı.

DBB Kadın Futbol Takımı, Viranşehir Gençliği Kültür ve Spor Kulübü ile karşı karşıya geldi.

Kayapınar ilçesi Talaytepe Spor Tesislerinde oynanan müsabakada, DBB Futbol Takımı maçın başından sonuna kadar oynadığı etkili oyun ile rakibini 9-0 yenerek rahat bir galibiyet aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen teknik direktör Ali Açan, ilk resmi maçlarında galibiyet sevinci yaşadıklarını ifade etti.

Hazırlık sürecinde sporcuların üstün gayret gösterdiklerini anlatan Açan, şöyle konuştu:

"İyi bir teknik ekibimiz var, bize destek veren iyi bir yönetim kurulumuz var. Kızlarımız için elimizden gelen her şeyi yapmaya çalışıyoruz. 2008'den beri oynuyorum, takım kaptanlığı yapıyorum. İlk maçımızdı farklı bir galibiyet aldık. Hedefimiz play off. Yönetimimize ve belediyeye çok teşekkür ediyorum."