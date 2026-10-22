De la Espriella'nın talimatıyla ELN'ye düzenlenen hava harekatında 8 üye öldürüldü

Kolombiya Cumhurbaşkanı Abelardo de la Espriella'nın silahlı isyancı örgüt Ulusal Kurtuluş Ordusu (ELN) mensuplarına kapsamlı harekat talimatının ardından düzenlenen hava harekatında 8 kişi öldürüldü.

Ulusal basındaki habere göre, Narino yönetim bölgesine bağlı kırsalda icra edilen hava harekatında, ELN'ye bağlı "Güneybatı Savaş Cephesi" unsurları hedef alındı.

Bombardımandan şu ana kadar 8 ELN üyesi öldürüldü.

Operasyonlarda çok sayıda kampın imha edildiği, bilanço bilgilerinin ise ileriki saatlerde netleşeceği değerlendiriliyor.

De la Espriella hükümetinin 7 Ağustos'ta göreve gelmesinden bu yana yasa dışı silahlı örgütlere yönelik düzenlenen operasyonlar kapsamında 5. hava harekatı icra edildi.

Kolombiya'da yeni hükümetin ilk 2 ayında şiddet tırmandı

Cumhurbaşkanı Abelardo de la Espriella'nın 7 Ağustos'ta göreve başlamasının ardından güvenlik güçleri ile yasa dışı silahlı gruplar arasındaki çatışmalar şiddetlenmişti.

Feshedilen eski Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri (FARC) muhalifleri ve silahlı isyancı örgüt Ulusal Kurtuluş Ordusu (ELN) gibi örgütlerin, sivil altyapıyı ve güvenlik noktalarını hedef alan 40'tan fazla bombalı ve silahlı saldırısında 20'den fazla güvenlik gücü hayatını kaybetmiş, çok sayıda sivil yaralanmıştı.

Saldırılara karşı hava destekli operasyonlar ve kara harekatları düzenleyen güvenlik güçleri, 110'dan fazla silahlı örgüt üyesini etkisiz hale getirmişti.

De la Espriella hükümeti, 28 Ağustos'ta "yeterli barış iradesi sergilemedikleri" gerekçesiyle aralarında Bloklar ve Cepheler Genelkurmayı (EMBF) ile silahlı isyancı örgüt ELN'nin de bulunduğu 3 yasa dışı silahlı grupla yürütülen barış görüşmelerini resmi olarak sonlandırmıştı.