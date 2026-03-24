Üye Girişi
Son Dakika Logo

DEAŞ'a Finans Sağlayan 9 Kişi Gözaltında

24.03.2026 09:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul ve Yalova'da DEAŞ'a finans sağladığı belirlenen 9 kişi gözaltına alındı, belgeler ele geçirildi.

İSTANBUL ve Yalova'da, DEAŞ silahlı terör örgütüne finans sağladığı belirlenen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda 9 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin, çatışma bölgelerinde örgüt adına faaliyet yürüten kişilerin ailelerine para aktardığı tespit edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, DEAŞ silahlı terör örgütüne finansman sağlayan şüphelilerin tespit edilerek yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda şüphelilerin çatışma bölgelerinde örgüt adına faaliyet yürüten kişilerin ailelerine para aktardığı belirlendi. Çalışmaların tamamlanmasının ardından tespit edilen şüphelilere yönelik bu sabah İstanbul ve Yalova'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal, örgütsel doküman ve para transferlerine ilişkin belgeler ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler işlemleri için emniyete götürüldü.

Kaynak: DHA

Güvenlik, İstanbul, Yalova, Güncel, Finans, Terör, Suç, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Belediye Başkanı restoranda çıkan kavgada darbedildi Belediye Başkanı restoranda çıkan kavgada darbedildi
Yıllar sonra bir ilk Türkiye’nin dev televizyon kanalı logosunu değiştirdi Yıllar sonra bir ilk! Türkiye'nin dev televizyon kanalı logosunu değiştirdi
Resmi açıklama geldi Osimhen, 100 yıllık kulübü satın mı alıyor Resmi açıklama geldi! Osimhen, 100 yıllık kulübü satın mı alıyor?
Trump: İran’la verimli görüşmeler yaptık, saldırılar 5 gün ertelendi Trump: İran'la verimli görüşmeler yaptık, saldırılar 5 gün ertelendi
Dün gece sen de uyuyamadın mı İşte nedeni Dün gece sen de uyuyamadın mı? İşte nedeni
Aleyna Kalaycıoğlu’nun sorgu sırasında sürekli tekrarladığı cümle Aleyna Kalaycıoğlu'nun sorgu sırasında sürekli tekrarladığı cümle

10:48
Bakan Gürlek’in tapu kayıtlarını sorgulayan memur, her şeyi itiraf etti
Bakan Gürlek'in tapu kayıtlarını sorgulayan memur, her şeyi itiraf etti
10:19
Araç muayene sisteminde köklü değişiklik: İşte tüm detaylar
Araç muayene sisteminde köklü değişiklik: İşte tüm detaylar
10:17
Savaşta ilk geri adım bakın kimden gelmiş Türkiye’nin kapısını çaldılar
Savaşta ilk geri adım bakın kimden gelmiş! Türkiye'nin kapısını çaldılar
10:14
Gözler 4 Nisan’da Fenerbahçe’de bomba seçim iddiası
Gözler 4 Nisan'da! Fenerbahçe'de bomba seçim iddiası
09:47
Futbolcu cinayetinden tutuklanan Aleyna Kalaycıoğlu’nun aylık geliri
Futbolcu cinayetinden tutuklanan Aleyna Kalaycıoğlu'nun aylık geliri
08:55
Erol Köse’nin vasiyeti ortaya çıktı
Erol Köse'nin vasiyeti ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.03.2026 11:05:06. #.0.5#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.