DEAŞ'a Yönelik Operasyon: 139 Şüpheli Yakalandı
DEAŞ'a Yönelik Operasyon: 139 Şüpheli Yakalandı

21.03.2026 15:50
29 ilde düzenlenen operasyonlarda 139 DEAŞ şüphelisi yakalandı, 14'ü tutuklandı.

İÇİŞLERİ Bakanlığı, 29 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik polis tarafından düzenlenen operasyonlarda 139 şüphelinin yakalandığını, 14'ünün tutuklandığını açıkladı.

Bakanlığın sanal medya hesabından yapılan açıklamaya göre; haklarında aranma kaydı bulunan, örgüte finansal destek sağlayan ve geçmiş dönemlerde DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen şüpheliler, son 2 haftadır süren operasyonlarda yakalandı. Şüphelilerden 14'ü tutuklandı, 9'u hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor. Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı, TEM Daire Başkanlığı, MİT Başkanlığı ve Cumhuriyet başsavcılıkları koordinesinde, İl Emniyet Müdürlükleri TEM Şube Müdürlükleri tarafından yapılan çalışmalar sonucu toplam 29 ilde operasyonlar gerçekleştirildi.

DEAŞ terör örgütünün faaliyet ve finans yapılanmalarına karşı operasyonların sürdüğü belirtildi.

Kaynak: DHA

Operasyon, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

