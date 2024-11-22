Tekirdağ'daki terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Çerkezköy ilçesinde terör örgütlerinin eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma yaptı.
Ekipler, geçmişte terör örgütü DEAŞ için faaliyet gösterdiği öne sürülen 4 şüpheliyi belirlenen adreslerinde yakaladı.
Zanlılar, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Son Dakika › Güncel › DEAŞ'a Yönelik Operasyon: 4 Gözaltı - Son Dakika
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