DEAŞ'a Yönelik Operasyonda 2 Şüpheli Gözaltında

Gaziantep'te terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda "kırmızı bültenle" aranan 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, terör örgütü DEAŞ üyelerinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda belirlenen adrese düzenlenen operasyonda kırmızı bültenle aranan 2 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.