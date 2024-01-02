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DEAŞ, Esed rejimi ve İran destekli terörist gruplara saldırdı - Son Dakika
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DEAŞ, Esed rejimi ve İran destekli terörist gruplara saldırdı

DEAŞ terör örgütü, Suriye'nin Deyrizor ilinde Esed rejimi ve İran destekli terörist gruplardan oluşan rejim güçlerine ait karargah ve noktalara saldırı düzenledi. Saldırılarda çok sayıda rejim unsurunun alıkonulduğu belirtildi. DEAŞ, bölgedeki varlığını hücre yapılanması şeklinde sürdürmeye çalışıyor ve zaman zaman Esed rejimine ve destekçilerine kayıplar verdiriyor.

DEAŞ, Esed rejimi ve İran destekli terörist gruplara saldırdı
02.01.2024 - 14:07,
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Terör örgütü DEAŞ, Suriye'nin doğusundaki Deyrizor ilinde Esed rejimi ve İran destekli terörist gruplardan oluşan rejim güçlerine ait karargah ve noktaya saldırı gerçekleştirdi.

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, DEAŞ'lı teröristler, Deyrizor'un güneyindeki Tebni köyünde Esed rejimi ve İran destekli terörist gruplardan oluşan rejim güçlerinin askeri karargah olarak kullandığı 17. Alay'a saldırı düzenledi.

DEAŞ'lı teröristlerin 17. Alay'a saldırısında çok sayıda rejim unsurunu alıkoyduğu öğrenildi.

Diğer yandan DEAŞ, Deyrizor'un kuzeybatı kırsalındaki Düveyr köyünde de İran destekli terörist gruplara ait bir noktaya saldırdı.

Rejim güçleri, saldırıların yaşandığı yerlere takviye birlikleri gönderdi.

Çatışmaların ardından DEAŞ'lı teröristler saldırdıkları karargah ve noktalardan geri çekildi.

DEAŞ'ın bölgedeki varlığı

Suriye'de büyük ölçüde etkisini kaybeden DEAŞ, Humus, Dera, Süveyda ve Deyrizor illerinin bir kısmını kapsayan ve "Badiye" olarak bilinen çöl bölgesinde hücre yapılanması şeklinde varlığını sürdürmeye çalışıyor.

Terör örgütü, zaman zaman vur-kaç taktiğiyle Beşşar Esed rejimine ve destekçilerine kayıplar verdiriyor

Kaynak: AA
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Deyrizor, İran, Suriye, Terör, Dünya, Güncel, Son Dakika

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