DEAŞ\'ın Gücü Zayıflıyor

Suriye İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Nureddin el-Baba, terör örgütü DEAŞ'ın sahada dengeleri değiştirecek bir güce sahip olmadığını belirterek, örgütün yalnızca varlığını kanıtlama çabasında olduğunu söyledi.

Suriye İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Baba, Suriye devlet televizyonu El-İhbariyye'ye yaptığı açıklamada, DEAŞ'ın Suriye'ye geri dönemeyeceğini belirterek, ülkedeki istikrarsızlık sürecinin sona erdiğini dile getirdi.

Baba, Rakka ve Deyrizor illerine güvenlik güçlerine yönelik bazı saldırılar düzenleyen DEAŞ hücrelerine karşı çeşitli operasyonlar gerçekleştirdiklerini aktardı.

Suriye'nin DEAŞ ile mücadelede önemli bir deneyime sahip olduğunu dile getiren Baba, aşırıcılık söylemini ve buna zemin hazırlayan ortamı ortadan kaldırmayı başardıklarını kaydetti.

Terör örgütü DEAŞ'ın 21 Şubat'ta Suriye güvenlik güçlerine yönelik saldırı çağrısında bulunmasının ardından son dört günde düzenlenen saldırılarda 7'si güvenlik güçlerinden olmak üzere toplam 8 kişi hayatını kaybetmişti.