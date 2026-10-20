DEAŞ'ın sözde sorumlusu Kazancı'ya 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapis istendi

Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT) terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlediği operasyonda sınır bölgesinde yakalanan örgütün sözde sorumlularından Ahmet Kazancı hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Konya 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, ses ve video çözümleme, tanık beyanları, dijital materyal ön inceleme raporu ve sanık Ahmet Kazancı'nın (25) ifadesine yer verildi.

İddianamede, sanığın Konya'da daha önce örgütü destekleyen bir dergiye sıklıkla gitmeye başladığı, internet üzerinden DEAŞ ile ilgili araştırmalar yaptığı belirtildi.

Örgüte katılan sanığın irtibatlı olduğu örgüt mensubunun talimatıyla dikkat çekmemek için saçını ve sakalını tıraş ettiği vurgulanan iddianamede, sanığın bir süre sonra örgütün Afganistan ve Pakistan'daki yapılanmasına katıldığı bildirildi.

Sanığın örgüte ait kamplarda, dağlık alanlarda, mağaralarda ve yerleşim yerlerindeki hücre evlerinde örgütsel faaliyetlerde bulunduğu aktarılan iddianamede, sanığa "Ebu İbrahim" ve "Ebu Ubeyde" kod adları verildiği belirtildi.

Sanığın, örgütün gizli haberleşme uygulamalarını kullandığı, silahlı faaliyet yürüttüğü ve örgütün hiyerarşik yapılanması içerisinde "medya sorumlusu" olarak yer aldığının tespit edildiği ifade edilen iddianamede, şunlar kaydedildi:

"2023-2026 yıllarında yaklaşık 3 yıl DEAŞ silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttüğü anlaşılan sanığın, her ne kadar 'etkin pişmanlık' kapsamında ifade vermiş olsa da örgütün gerek ilimiz gerekse ülkemiz yapılanması, örgüt üyeleri, örgütün faaliyetleri, eylemleri ve hiyerarşik yapılanmasına dair ayrıntılı bilgi vermediği, sadece 6 şahsı teşhis ettiği ve bu şahısların da tamamı hakkında işlem kaydı olduğu tespit edilmiştir. Sanığın üzerinde örgütsel kamuflaj, fişeklik ve silah ile görüntülerinin tespit edildiği, örgütün üst düzey emirleriyle irtibatlı olduğu anlaşılmıştır. Sanığın örgütte 'sorumlu' düzeyde faaliyet gösterdiği, ülkemizin anayasal düzenini benimsemediği, örgütün amacını benimsediği ve hiyerarşik yapısına dahil olduğu, verilecek görevleri yerine getirmeye hazır olmak üzere kendi iradesini örgüt iradesine terk ettiği, dolayısıyla silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet yürütmek suretiyle üzerine atılı 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçunu işlediği anlaşılmıştır."

Sanık Ahmet Kazancı için "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapis cezası istendi. Ayrıca sanığın eyleminin ağırlığı ve örgüt içindeki konumu gözetilerek, verilecek cezada alt sınırdan uzaklaşılması talep edildi.

MİT, DEAŞ terör örgütünün "Horasan Vilayeti" medya yapılanmasına yönelik düzenlediği operasyonda "Ebu Ubeyde" ve "Ebu İbrahim" kod adlarını kullanan Ahmet Kazancı'yı sınır bölgesinde yakaladıktan sonra 17 Haziran'da Türkiye'ye getirmişti.

Konya İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlanan Kazancı, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.