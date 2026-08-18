DEAŞ'ın Üst Düzey Sorumlusu Yakalandı

Suriye'de, terör örgütü DEAŞ'ın sözde üst düzey askeri sorumlularından Hamza Muhammed'in Münbiç kırsalında düzenlenen operasyonla yakalandığı bildirildi.

Suriye İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, yakalanan "Ebu Cihad el-Muhacir" kod adlı Muhammed'in DEAŞ bünyesinde "Şam Vilayeti"nin sözde genel askeri sorumlusu olarak görev yaptığı belirtildi.

Muhammed'in daha önce örgütün eski genel askeri sorumlusunun yardımcılığını üstlendiği aktarılan açıklamada, bir dönem de terör örgütü DEAŞ'ın "İdlib Vilayeti" sorumlusu olarak görev yaptığı kaydedildi.