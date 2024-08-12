DEAŞ, Kabil'deki Şii mahallesindeki bombalı saldırıyı üstlendi

Afganistan'ın başkenti Kabil'de dün Şiilerin yoğun yaşadığı Deşt-i Berçi mahallesine düzenlenen bombalı saldırıyı terör örgütü DEAŞ üstlendi.
Terör örgütü DEAŞ, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda söz konusu saldırıyı üstlendiklerini duyurdu.
Kabil'de ağırlıklı Şii Hazaraların yoğun yaşadığı Deşt-i Berçi Mahallesi'nde dün bir araca yerleştirilen bomba infilak ettirilmişti.
Patlama sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiği, 11 kişinin de yaralandığı açıklanmıştı.
Deşt-i Berçi Mahallesi sık sık patlamaların hedefi oluyor. Söz konusu saldırıların çoğu terör örgütü DEAŞ tarafından üstleniliyor.
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