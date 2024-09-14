DEAŞ'lı Terörist Aksaray'da Yakalandı

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SALDIRI ÖNCESİ DÜZENLENEN TOPLANTIYA KATILMIŞ

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgilere göre; MİT'in yaptığı istihbari çalışmalar sonucunda yakalan DEAŞ'lı terörist 'Ebu Zer Es Sisani' kod adlı Viskhan Soltamatiov'un 2021 yılında örgüte katıldığı tespit edildi. Soltamatiov, 2019 yılından 2020 yılının sonuna kadar Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde bulundu, ardından Türkiye'ye gelerek, DEAŞ'ın sözde faaliyet sorumlularından biri ile ilişki kurdu. Onun tarafından örgüte davet edilerek Suriye'ye gönderilmek istendi.

Soltamatiov, Santa Maria İtalyan Kilisesi'ne yönelik saldırı öncesinde İstanbul'da bir hücre evinde saldırıyı gerçekleştiren eylemcilerin de katıldığı planlama/ keşif/ hazırlık toplantısına katıldı. DEAŞ'lı terörist Viskhan Soltamatiov'un, DEAŞ ISKP ile birlikte Orta Asya'dan gelerek Suriye'ye geçen ve burada saklanmaya çalışan, geçmişte çatışma bölgelerinde bulunmuş kişilerle de iş birliği içerisinde olduğu öğrenildi.