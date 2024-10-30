DEAŞ\'lı Terörist Tatvan\'da Yakalandı

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BİTLİS'in Tatvan ilçesinde, eylem hazırlığında olduğu belirlenen DEAŞ'lı terörist, saklandığı adrese düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Adresinde çok sayıda örgütsel doküman ele geçirilen terörist, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

MİT Başkanlığı ile Bitlis İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, DEAŞ silahlı terör örgütünün eylem faaliyetlerinin önlenmesine yönelik alınan ihbar üzerine Tatvan ilçesinde DEAŞ'lı bir teröristin eylem hazırlığında olduğu tespit etti. Bunun üzerine ekipler, belirlenen adrese operasyon düzenledi. Operasyonda DEAŞ'lı terörist yakalanarak gözaltına alınırken, adresinde ise örgütsel doküman ele geçirildi. Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgusu tamamlanan terörist, adliyeye sevk edildi.