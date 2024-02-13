Kilis merkezli DEAŞ operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Kilis merkezli DEAŞ operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı

Kilis merkezli DEAŞ operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı

Kilis, Şanlıurfa ve Uşak'ta gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda DEAŞ'a yönelik 6 şüpheli gözaltına alındı. Zanlıların ikametlerinde yapılan aramalarda 1 ruhsatsız tabanca ve örgüte ait dijital materyaller ele geçirildi. 6 zanlıdan 3'ü tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

13.02.2024 12:49  Güncelleme: 12:50
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Kilis merkezli 3 ilde, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin, Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde terör örgütlerine yönelik çalışmaları sürüyor.

Bu kapsamda, terör örgütü DEAŞ'a yönelik Kilis, Şanlıurfa ve Uşak'ta belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 6 zanlı gözaltına alındı.

Zanlıların ikametlerindeki aramalarda, 1 ruhsatsız tabanca ve örgüte ait dijital materyaller ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 zanlıdan 3'ü tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA

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