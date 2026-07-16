DEAŞ Operasyonunda 5 Tutuklama

NEVŞEHİR merkezli 8 ilde eş zamanlı düzenlenen DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan 11 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince DEAŞ silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin engellenmesi ve örgüt üyelerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Nevşehir merkezli 8 ilde operasyon düzenlendi. Nevşehir'in yanı sıra Adana, Mersin, Konya, Bursa, Samsun, Bolu ve Karabük'te belirlenen adreslerde gerçekleştirilen eş zamanlı baskınlarda yabancı uyruklu 11 şüpheli yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.H., E.E., E.A., İ.M. ve M.M. çıkarıldıkları mahkemede tutuklanırken, 6 şüpheli ise serbest bırakılmalarının ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.