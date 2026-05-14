DEAŞ Üyesi Sanığa 6 Yıl 3 Ay Hapis Cezası

14.05.2026 18:24
Adana'da terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan sanık, 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, sanık M.İ. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla katıldı, avukatı ise duruşma salonunda hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkında mütalaasında, sanığın DEAŞ'ın Adana'da faaliyet gösteren Yamaçlı grubunda yer aldığını, örgütsel derslere katıldığını ve İzmir Balçova'daki polis merkezine düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımlar yaptığını belirtti.

Savcı, ayrıca sanığın DEAŞ'a katılımı artırmak için örgütsel toplantılar düzenlediğini, eylem ve faaliyetlerini yürütürken kod isim kullandığını, DEAŞ içerisinde aktif faaliyette bulunduğunu ve dijital materyallerinde örgüt mensuplarına ait çok sayıda fotoğrafın tespit edildiğini belirterek, M.İ'nin "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılmasına karar verilmesi yönünde görüş sundu.

M.İ. ise savunmasında DEAŞ üyesi olmadığını öne sürerek, "Örgütle bağlantım yok. Suçlamaları kabul etmiyorum. Beraatimi talep ederim." ifadelerini kullandı.

Avukatı da dinleyen mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdığı sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.05.2026 21:00:32. #7.13#
