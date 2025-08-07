Kilis'te terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlediği operasyonda, terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu iddiasıyla A.A.M.A'yı yakaladı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.
Son Dakika › Güncel › DEAŞ Üyesi Şüpheli Kilis'te Tutuklandı - Son Dakika
