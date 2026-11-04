Decision Desk HQ, Demokratların Senato'da üstünlük kurup Kongre'de öne geçmesini bekliyor

WASHINGTON, 4 Kasım (Xinhua) -- ABD'nin başkenti Washington DC'deki ABD Kongre Binası, 3 Kasım 2026.

Seçim tahmin kuruluşu Decision Desk HQ'nun salı günü geç saatlerde bildirdiğine göre Demokratların, kritik eyaletlerde çekişmeli geçen seçimleri kazanarak ABD Senatosu'nda üstünlüğü ele geçirmesi ve Kongre'nin her iki kanadında da öne geçmesi bekleniyor. (Fotoğraf: Li Rui/Xinhua)