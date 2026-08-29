Dede Baltacı Cinayeti Soruşturmasında Gelişme - Son Dakika
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Dede Baltacı Cinayeti Soruşturmasında Gelişme

Dede Baltacı Cinayeti Soruşturmasında Gelişme
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Dede Baltacı'nın cinayetiyle ilgili yeni tanık ifadeleri ve telefon sinyalleriyle şüpheliler yakalandı.

DEDE BALTACI CİNAYETİ SORUŞTURMASI

Ankara'nın Şereflikoçhisar ilçesinde 2008 yılında cesedi bulunan Dede Baltacı'nın faili meçhul cinayetine ilişkin dosya, Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü bünyesinde kurulan Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı tarafından yeniden değerlendirildi. Şereflikoçhisar Cumhuriyet Başsavcılığı ile yürütülen koordineli çalışmalar kapsamında Şereflikoçhisar İlçe Jandarma Komutanlığı personelinden oluşan özel bir ekip görevlendirildi, şüphelilerin olay tarihinde kullandıkları GSM numaraları tespit edilerek olay tarihinin üç ay öncesi ile üç ay sonrasını kapsayan HTS kayıtları talep edildi.

CEP TELEFONU SİNYALLERİ İNCELENDİ

Şüpheli Fedakar Koçak, ifadesinde cesedin bulunduğu yeri bilmediği, diğer şüphelilerin eylemi gerçekleştirdikleri şeklinde beyan vermesine rağmen daraltılmış baz çalışması sonucunda düzenlenen bilirkişi raporunda, Fedakar Koçak adına kayıtlı telefonun olay tarihinde belirli aralıklarla cesedin bulunduğu yere yakın bölgeden sinyal aldığı tespit edildi.

TANIK İFADESİ

Tanık Kudret Baltacı, 24 Ağustos 2026 tarihinde verdiği ifadesinde, 2008 yılında Fedakar Koçak ve Murat K. tarafından ölümle tehdit edildiği için eksik beyanda bulunduğunu belirtti. Dede Baltacı'nın Ramazan Kılıç'ın azmettirmesiyle Fedakar Koçak tarafından öldürüldüğünü; cinayetin 12 Ekim 2008 tarihinde gündüz saatlerinde, Fedakar Koçak'ın kaldığı ve bu günlerde eski cami olarak bilinen caminin yakınındaki evin bahçesinde işlendiğini ifade etti. Kudret Baltacı, Fedakar Koçak'ın maktulü ilk olarak bıçakladığını, ardından Murat K., Fikret Ekmen ve Adil Önder'in de maktulü sırt ve göğüs bölgelerinden bıçakladığını, maktulün cesedinin 13 Ekim 2008 tarihine bağlayan gece Fedakar Koçak, Murat K., Fikret Ekmen ve Adil Öner tarafından kırsal bölgeye götürüldüğünü, bu hususları cesedin 19 Ekim 2008 tarihinde bulunmasından sonra Fedakar Koçak'ın kendisine anlatması üzerine öğrendiğini beyan etti.

Soruşturma kapsamında HTS kayıtları, Adli Tıp Kurumu tarafından düzenlenen otopsi raporu ve olay tarihine ilişkin daraltılmış baz çalışması neticesinde düzenlenen bilirkişi raporu ile uyumlu nitelikte olaya ilişkin tanık beyanı doğrultusunda, Fedakar Koçak, Murat K., Ramazan Kılıç, Fikret Ekmen, Adil Öner'in eylemi gerçekleştirdikleri değerlendirildi. 28 Ağustos 2026 tarihinde düzenlenen operasyonla şüpheliler Ramazan Kılıç, Murat K., Adil Öner, Fikret Ekmen yakalanarak gözaltına alındı. Cezaevinde bulunan Fedakar Koçak ise ifadesi alınmak üzere adliyeye sevk edildi. 'Kasten öldürme' suçundan tutuklama talebiyle sevk edilen şüpheliler Fedakar Koçak, Ramazan Kılıç, Fikret Ekmen ve Adil Öner hakkında tutuklama kararı, şüpheli Murat K. hakkında ise adli kontrol kararı verildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Dede Baltacı Cinayeti Soruşturmasında Gelişme - Son Dakika

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