Dede Sigarayı Torunları İçin Bıraktı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Dede Sigarayı Torunları İçin Bıraktı

30.07.2025 11:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trabzonlu Aydın Kasım, torunlarının isteğiyle 55 yıllık sigara bağımlılığını poliklinik desteğiyle bıraktı.

Trabzon'da oturan 68 yaşındaki Aydın Kasım, torunlarının isteği üzerine, 55 yıldır kullandığı sigarayı poliklinikten destek alarak bıraktı.

Ortahisar ilçesinde yaşayan 3 çocuk ve 5 torun sahibi Kasım, 13 yaşında sigara içmeye başladı.

Yıllarca günde 2 paketten fazla sigara içen Kasım, torunlarının "Dede ne olur sigara içme, öleceksin." sözlerinden etkilendi.

Bunun üzerine "ALO 171 Sigara Bırakma Danışma Hattı"nı arayan Kasım, ilgililerin yönlendirmesiyle Ortahisar Sağlık Müdürlüğü bünyesindeki Erdoğdu Sağlıklı Hayat Merkezinde yer alan Sigara Bıraktırma Polikliniğine başvurdu.

Kasım, burada aldığı 30 günlük destekle 55 yıldır kullandığı sigarayı bırakmayı başardı.

Yaklaşık 9 aydır sigara içmemenin mutluluğunu yaşayan Kasım, vaktinin çoğunu torunlarıyla geçiriyor.

"Sigarayı daha önce bırakmadığım için pişmanım"

Aydın Kasım, AA muhabirine, önceleri sabah sigara içerek güne başladığını anlattı.

Torunlarının üzülmemesi için sigarayı bırakmayı denediğini ve poliklinikten 30 günlük destek aldığını belirten Kasım, "İnanmıyorum, bırakamam derdim. Çok kötü bağımlısı olmuştum." ifadelerini kullandı.

Kasım, verilen ilaçları kullanırken sigarayı bir anda bıraktığını dile getirerek, "Sigarayı bırakalı 5 gün oldu, 10 gün oldu, aylar geçti ve geldik 9'uncu aya. Allah'ın adına binlerce şükür, sigara daha aklımda yok." diye konuştu.

Kullananlara sigarayı bırakmaları tavsiyesinde bulunan Kasım, yeniden dünyaya gelmiş gibi hissettiğini, yemeklerden ve içtiği sudan dahi tat almaya başladığını söyledi.

Kasım, sigarayı daha önce bırakmadığı için pişman olduğunu belirterek, "Kendi kendini zehirliyorsun. 55 sene içtim. Hem maddi hem manevi hem de sağlık yönünden boşa gitti. Hiç içmeseydim, kısa zamanda bıraksaydım, çok pişmanım." dedi.

Sigarayı bıraktıktan sonra torunlarıyla daha fazla vakit geçirmeye başladığını dile getiren Kasım, kararındaki en büyük etkenin torunları olduğunu kaydetti.

"Ona artık rahat sarılabiliyorum"

Kasım'ın 10 yaşındaki torunu Nehir Alya İpek de daha önce dedesinin sigara kullanmasından dolayı kötü koktuğunu belirterek, "Sevmiyordum o kokuyu. Sonra dedemin sigarayı bıraktığını duyunca mutlu oldum." dedi.

İpek, sigara içmenin güzel bir şey olmadığını ifade ederek, "Dedem artık kötü kokmuyor. Ona artık rahat sarılabiliyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA

trabzon, Güncel, Sağlık, Yaşam, Aydın, Son Dakika

Son Dakika Güncel Dede Sigarayı Torunları İçin Bıraktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yaptığı rezillik ayyuka çıkınca tuvalete saklandı: Seninle görüşeceğim oğlum Yaptığı rezillik ayyuka çıkınca tuvalete saklandı: Seninle görüşeceğim oğlum
Sıfır mobilya aldığını düşünen evli çift, koltuğun kumaşını yırtınca şoke oldu Sıfır mobilya aldığını düşünen evli çift, koltuğun kumaşını yırtınca şoke oldu
Yerli otomobillerde ÖTV indirimi ile fiyatlar düşüyor Yerli otomobillerde ÖTV indirimi ile fiyatlar düşüyor
Orman yangınları sürerken sendika greve hazırlanıyor Orman yangınları sürerken sendika greve hazırlanıyor
10 orman işçisinin şehit olduğu alan Araçlar küle dönmüş, yerde sürükleme izleri 10 orman işçisinin şehit olduğu alan! Araçlar küle dönmüş, yerde sürükleme izleri
Güzellik Kraliçesi, çocuğunun gözü önünde kartel üyeleri tarafından öldürüldü Güzellik Kraliçesi, çocuğunun gözü önünde kartel üyeleri tarafından öldürüldü
Zincir markette yürekleri sızlatan görüntü Zincir markette yürekleri sızlatan görüntü
Direksiyon başında fantezi yapan hakim, kadın komedyeni hayattan kopardı Direksiyon başında fantezi yapan hakim, kadın komedyeni hayattan kopardı
Yıllardır çözülemeyen sır Bu kahvehaneye gelen mışıl mışıl uyuyor Yıllardır çözülemeyen sır! Bu kahvehaneye gelen mışıl mışıl uyuyor
Dini nikahlı eşinin katlettiği İlayda’nın son görüntüleri Dini nikahlı eşinin katlettiği İlayda'nın son görüntüleri
Mezarlıkta kavga: Cenazeyi öylece bırakıp birbirlerine girdiler Mezarlıkta kavga: Cenazeyi öylece bırakıp birbirlerine girdiler

10:50
17 yaşındaki genç, 72 yaşındaki adamı bıçakladı Taciz iddiası vahim
17 yaşındaki genç, 72 yaşındaki adamı bıçakladı! Taciz iddiası vahim
07:56
8.8’lik depremin ardından ilk tsunami dalgaları iki ülkeye ulaştı İşte o anlar
8.8'lik depremin ardından ilk tsunami dalgaları iki ülkeye ulaştı! İşte o anlar
07:17
Rusya’nın doğusunda 8,8 büyüklüğünde deprem 11 ülke için tsunami uyarısı yapıldı
Rusya'nın doğusunda 8,8 büyüklüğünde deprem! 11 ülke için tsunami uyarısı yapıldı
16:00
Bu kez Çankırı’dan alevler yükseldi Rüzgarın etkisiyle yayılıyor
Bu kez Çankırı'dan alevler yükseldi! Rüzgarın etkisiyle yayılıyor
15:42
Emekli polis, arazi anlaşmazlığı yüzünden amcasının oğlunu öldürdü
Emekli polis, arazi anlaşmazlığı yüzünden amcasının oğlunu öldürdü
15:23
Samsunspor’a imza atıp İsveç’e transfer oldu
Samsunspor'a imza atıp İsveç'e transfer oldu
15:22
İnan Kıraç davasında inceleme başlatıldı HSK, vesayet kararları için müfettiş görevlendirdi
İnan Kıraç davasında inceleme başlatıldı! HSK, vesayet kararları için müfettiş görevlendirdi
15:10
Ziraat Bankası Konut Kredisi Faiz Oranını Düşürdü
Ziraat Bankası Konut Kredisi Faiz Oranını Düşürdü
14:52
Fenerbahçe yıldız futbolcunun sözleşmesini feshetti İşte yeni takımı
Fenerbahçe yıldız futbolcunun sözleşmesini feshetti! İşte yeni takımı
14:45
İslam karşıtı aktivist kendisine saldıran adamı ağır yaraladı
İslam karşıtı aktivist kendisine saldıran adamı ağır yaraladı
14:42
İBB operasyonunda gözaltına alınanların isimleri belli oldu
İBB operasyonunda gözaltına alınanların isimleri belli oldu
14:37
İzmit’te Bizans Dönemi Su Kanalı Bulundu
İzmit'te Bizans Dönemi Su Kanalı Bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.07.2025 11:47:13. #7.12#
SON DAKİKA: Dede Sigarayı Torunları İçin Bıraktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.