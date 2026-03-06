Dededen Miras Tarihi Para Koleksiyonu - Son Dakika
Dededen Miras Tarihi Para Koleksiyonu

06.03.2026 11:03
Samsun'da Haris Eymen İçkilli, dedesinin para koleksiyonunu koruyarak büyütüyor.

SAMSUN'da yaşayan Haris Eymen İçkilli (17), 3 yıl önce kaybettiği dedesinin tarihi para koleksiyonu mirasına sahip çıkıyor. İçkilli, "10 yaşındayken dedemin eski paralarını gördüğümde çok etkilenmiştim. 3 sene önce dedemi kaybedince onun tüm koleksiyonu bana kaldı. Şimdi onun bıraktığı yerden devam ediyorum. Bu benim için sadece bir koleksiyon değil, dedemden kalan en değerli miras" dedi.

Atakum Mesleki Eğitim Merkezi (MESEM) Kadın Kuaförlüğü Bölümü öğrencisi Haris Eymen İçkilli, henüz 10 yaşındayken dedesinin eski para koleksiyonuyla tanıştı. İçkilli, kendi çapında para koleksiyonuna başladı. 3 yıl önce tarihi para koleksiyonuna sahip dedesi Mevlüt İçkilli'nin vefat etmesiyle de ondan kendisine kalan paralarla koleksiyonu büyüdü. İçkilli'nin elinde, dağılan Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği (SSCB) paralarından, Türkiye, Suriye ve Irak gibi ülkelerin eski banknotlarına ve bir döneme damga vuran delikli paralara kadar çok geniş bir yelpaze bulunuyor. Mesleki eğitiminin yanı sıra vaktinin çoğunu bu tarihi mirası korumaya adayan İçkilli, topladığı kağıt ve madeni paralara gözü gibi bakıyor.

DEDEMDEN KALAN EN DEĞERLİ MİRAS

Merakının 'aile mirası' olduğunu belirten Haris Eymen İçkilli, "10 yaşındayken dedemin eski paralarını gördüğümde çok etkilenmiştim. Her paranın bir hikayesi, bir yaşanmışlığı olduğunu fark ettim. Ben de kendi çapımda biriktirmeye başladım. Ancak 3 sene önce dedemi kaybedince onun tüm koleksiyonu bana kaldı. Şimdi onun bıraktığı yerden devam ediyorum. Bu benim için sadece bir koleksiyon değil, dedemden kalan en değerli miras" dedi.

HEDEFİM SERGİ AÇMAK

Koleksiyonunda sadece Türk paraları değil, dünyanın dört bir yanından ve farklı dönemlerden paralar olduğunu ifade eden İçkilli, "Koleksiyonumda yıkılan Sovyetler Birliği dönemine ait paralar, Suriye ve Irak'ın eski dönem paraları, bir döneme damga vuran delikli paralar ve eski Türk liraları da bulunuyor. Paraların bakımını da titizlikle yapıyorum. Hedefim hem koleksiyonu büyüterek bir sergi açmak, hem de yaşıtlarıma tarih bilincini aşılamak" diye konuştu.

Haber – Kamera: Berkay YILDIZ/ SAMSUN,

Kaynak: DHA

