Dedektif Reptır Sinema Filmine Taşınıyor - Son Dakika
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Dedektif Reptır Sinema Filmine Taşınıyor

Dedektif Reptır Sinema Filmine Taşınıyor
09.07.2025 11:13
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TRT Çocuk'un sevilen dizisi 'Dedektif Reptır', sinema filmi olarak vizyona girmeye hazırlanıyor.

Emre ve Gizem Karayel'in yapımcılığını üstlendiği, Leyla Yaman'ın yönettiği "Dedektif Reptır" sinema perdesine taşınıyor.

Daha önce TRT Çocuk ekranlarında 52 bölüm yayınlanan ve çocukların ilgiyle takip ettiği dizinin film uyarlamasının çekimleri tamamlandı.

Ataşehir Pancake Stüdyoları'nda çekilen film, gerçek zamanlı VFX ve sanal prodüksiyon teknikleri ile "Unreal engine" teknolojisi kullanılarak çekildi.

"Gülmeyi kaybedersek aslında her şeyi kaybederiz"

Filme ilişkin AA muhabirine açıklamada bulunan Emre Karayel, herkesin bu işe heyecanla başladığını söyleyerek, "Başlarda iyi prova yaptık, biraz çalıştık. Tedirgindik, ne yalan söyleyeyim, heyecanımız vardı. Çok zor bir şeyi, çok keyifli bir süreçle tamamladık ve çok mutluyuz." dedi.

Karayel, projenin Kültür ve Turizm Bakanlığı destekli olduğu bilgisini paylaşarak, şunları kaydetti:

"Çok iyi notlar aldık oradan ve iyi bir destek verdi Bakanlığımız çünkü hikayemizin güzelliğine inandılar. Gülmenin kaybolması üzerine kurulu bir hikaye. Gülmeyi kaybedersek aslında her şeyi kaybederiz. Çocuklar gülmeyi kaybetmesin istiyoruz. 'Bir yerde kuşlar uçuyor, çocuklar gülüyorsa orada hep umut vardır.' demiş bir şair. Biz de buna inanıyoruz. Bu filmin sonunda birlikte gülelim istiyoruz."

Bundan sonra da çocuklara yönelik projeler yapmayı istediğini belirten Karayel, "Onları mutlu etmek, eğlendirmek gerçekten çok keyifli. Ben zaten kendim kuklacıyım. Evde oğlumla oynuyorum ama bunu tüm Türkiye'deki çocuklarla paylaşabilme şansını yakalamış olmam, benim için çok büyük mutluluk." ifadelerini kullandı.

Filmin Kültür ve Turizm Bakanlığı destekli TRT Çocuk projesi olduğunun altını çizen Karayel, "Bugünlere gelmemizde tabii ki TRT Çocuk ve TRT'nin de çok önemli katkısı var. Onlara da desteklerinden dolayı huzurlarınızda teşekkür etmek isteriz." diye konuştu.

"Birlikten kuvvet doğdu"

Leyla Yaman da bir ilki hep beraber başardıklarını vurgulayarak, "Bütün ekip çok büyük destek verdi. Çok farklı bir şey çektik. İzleyince anlayacaksınız zaten ve başardığımızı düşünüyorum. Çok daha güzellerini yapacağız inşallah." değerlendirmesinde bulundu.

Gizem Karayel de projenin kendisi için çok büyük gurur olduğunu ifade ederek, "Çok heyecanlıydık başından itibaren ama çok hayal ettiğimiz bir şeydi. Çok güzel ekip kurduk. Bu bir şans çünkü her zaman bu kadar mutlu ve huzurlu çalışmak kolay değil. Bu şansa sahip olduğumuz için de çok teşekkür ediyorum. İnşallah çok daha güzel başarılar elde edeceğiz hep birlikte. Birlikten kuvvet doğdu, inşallah çok daha güzelleri olacak." dedi.

"Gerçek ve sanal olanı birleştiriyoruz"

Sanal Prodüksiyon Sorumlusu Ümit Taşlıca ise ekibin cesaretle işe başladığına değinerek, "Bir bilinmezin içine girdik hep beraber. Bizim için sistem bilinir ama hem kukla çekmek hem 3 kamera aynı anda çalışmak ve bunu gerçek zamanlı kaydetmek basit iş değil. Hayatımda en çok eğlendiğim, güldüğüm setlerden birisi oldu. Onun için de gerçekten süreç çok iyi geçti." şeklinde konuştu.

Üç kamera, gerçek zamanlı arka planlar oluşturarak çalıştıklarını dile getiren Taşlıca, sözlerine şöyle devam etti:

"Gerçek ve sanal olanı birleştiriyoruz ve bunu gerçek zamanlı kaydediyoruz. Klasik yöntemde aslında bu post süreçlerinde kalan ve görmeden, yeşil ortamda çekim yapılarak birleştirilen süreçler oluyor. Burada görüntü yönetmenimiz, yönetmenimiz ve oyuncular hangi dünyanın içinde olduğunu biliyor, görüyor. Herkes ışığını, dekorunu buna göre yapıyor. Aslında sette gerçekleştirerek ön hazırlığını çok iyi yaptığımız bir süreç. Birçok anlamda ilki başardığımız ve sonucundan da mutlu olacağımıza inandığım bir film ortaya çıktı."

Projede ayrıca Onur Ünlü 3D sorumlusu, Candan Seda Balaban da sanat yönetmeni ve kukla tasarımcısı olarak yer aldı.

Çekimlerin tamamlanması dolayısıyla tüm ekip pasta keserek kutlama yaptı.

Filmin 13 Mart 2026'da vizyona girmesi planlanıyor.

Kaynak: AA

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