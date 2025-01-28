DeepSeek ABD'de Hızla Yükseldi - Son Dakika
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DeepSeek ABD'de Hızla Yükseldi

Çinli DeepSeek, 6 milyon dolara geliştirdiği chatbot ile ABD'de en çok indirilen uygulama oldu.

28.01.2025 13:39
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Haber: Narin Diri

(ANKARA) - Çin menşeli yapay zeka destekli chatbot DeepSeek, ABD'de piyasaya sürülmesinin ardından Apple'ın uygulama mağazasında en çok indirilen ücretsiz uygulama haline geldi. ABD'deki teknoloji devleri, yapay zeka alanına yüz milyarlarca dolar yatırım yapma planlarını açıklarken, DeepSeek'in benzer bir teknolojiyi yalnızca 6 milyon dolara geliştirdiği ifade ediliyor. DeepSeek, piyasadaki dalgalanmanın nedenlerini "rekabet endişesi, teknoloji kısıtlamalarını aşması, yatırımcıların tepkisi" olarak sıraladı.

Çinli şirket DeepSeek tarafından geliştirilen yapay zeka destekli chatbot, ocak ayında ABD'de piyasaya sürülmesinin ardından Apple'ın uygulama mağazasında en çok indirilen ücretsiz uygulama oldu. Uygulamanın aniden kazandığı popülerlik ve  ABD merkezli yapay zeka şirketlerine kıyasla çok daha düşük maliyetlerle üretildiği yönündeki haberler, küresel finans piyasalarını sarsmış durumda.

Yapay zeka araştırmacıları, DeepSeek'in geliştirilmesi için yalnızca 6 milyon dolar  harcandığını ifade ediyor. DeepSeek'in bu atılımı, ABD'nin OpenAI, SoftBank, Oracle, Meta ve Microsoft gibi teknoloji devi şirketlerinin yapay zeka altyapıları için yüz milyarlarca dolar yatırım planları açıkladıkları bir dönemde gerçekleşiyor.

Silicon Vadisi'nin öncü girişimcilerinden Marc Andreessen, sosyal medya platformu X hesabı üzerinden yaptığı dğeerlendirmede, DeepSeek'i "yapay zeka alanında en şaşırtıcı ve etkileyici atılımlardan biri" olarak nitelendirdi.

DeepSeek'e sorduk: ABD'de piyasalar DeepSeek'in yükselişinden neden bu kadar etkilendi?

DeepSeek'in yükselişi, ABD'de teknoloji sektöründeki  büyük oyuncuların hisselerinde önemli düşüşlere neden oldu. NVIDIA, Broadcom ve Google'ın ana şirketi Alphabet gibi yüksek performans gösteren hisselerde sert bir düşüş kaydedildi. Çinli chatbotun ABD borsasını sarsan etkisinin arkasındaki nedenleri DeepSeek' sorduk.

DeepSeek, ABD'li şirketlerden çok daha ucuza yapay zeka modelleri ürettiğini için, bu durumun NVIDIA gibi yapay zeka üretimini mümkün kılan çipleri satan şirketlere olan güvende kırılmaya neden olduğunu, ABD borsasının bu nedenle etkilendiğini bildirdi. DeepSeek, ABD borsasındaki dalgalanmanın temel nedenlerini şöyle açıkladı:

"1-Rekabet Endişesi: DeepSeek, ABD'li şirketlerden çok daha ucuza benzer yapay zeka modelleri üretti. Bu, NVIDIA gibi AI çipleri satan şirketlerin gelecekteki satışlarını tehdit etti.

2- Teknoloji Kısıtlamalarını Aşması: ABD, Çin'in en iyi yapay zeka çiplerine erişimini kısıtlamıştı. DeepSeek'in bu engellere rağmen başarılı olması, piyasalarda şok etkisi yarattı.

3- Yatırımcıların Tepkisi: Yatırımcılar, DeepSeek'in ABD'li şirketlerin pazar payını alabileceğini düşünerek hisselerini sattı. Bu da NVIDIA gibi şirketlerin değer kaybetmesine neden oldu.

Kısacası, DeepSeek'in yapay zeka alanında ABD'li devlerle rekabet edebilecek bir teknoloji geliştirdiğini açıklaması, ABD'li teknoloji devlerinin geleceğine dair endişeleri artırdı ve borsada dalgalanmalara yol açtı."

Kaynak: ANKA

Yapay Zeka, Teknoloji, Ekonomi, Güncel, Finans, Apple, Son Dakika

Son Dakika Güncel DeepSeek ABD'de Hızla Yükseldi - Son Dakika

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