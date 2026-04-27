DeepSeek V4-Pro'ya Yüzde 75 İndirim

Çinli yapay zeka girişimi DeepSeek, V4-Pro modelinde geliştiricilere özel yüzde 75 indirim uyguladı. 5 Mayıs'a kadar geçerli olan promosyonla milyon girdi tokeni başına fiyat 0,145 dolardan 0,036 dolara düştü. Ayrıca tüm API serisinde önbellek isabet fiyatları onda birine indirildi.

Daha hafif olan V4-Flash modeli ise milyon girdi tokeni başına 0,14 dolar ve milyon çıktı tokeni başına 0,28 dolar standart fiyata sahip. Yeni fiyatlandırma stratejisi, OpenAI, Google ve Anthropic gibi rakiplerin altına iniyor. Önbellek isabet oranını düşürme kararı, yüksek hacimli ve tekrarlanan sorgulara sahip kullanıcıları hedefliyor.

DeepSeek geçen hafta V4 modelinin önizlemesini piyasaya sürdü. V4-Pro, 1,6 trilyon parametreli bir uzmanlar karışımı mimarisi kullanıyor ve 49 milyar parametre aktif. V4-Flash ise 284 milyar toplam ve 13 milyar aktif parametreye sahip. Her iki model de bir milyon tokenlik bağlam penceresini destekliyor.

DeepSeek, V4-Pro'nun dünya bilgisi değerlendirmelerinde tüm açık kaynaklı rakiplerini geride bıraktığını iddia ediyor. Sadece Google Gemini 3.1 Pro daha yüksek puan alıyor. Model, yapay zeka temsilcisi görevleri için optimize edildi ve Anthropic Claude Code ile entegre çalışıyor.

Fiyat indirimleri, Beyaz Saray Bilim ve Teknoloji Politikası Direktörü Michael Kratsios'un Çinli aktörleri ABD sınır modellerini kopyalamakla suçlamasının ardından geldi. DeepSeek'in R1 modeli Ocak 2025'te piyasaya sürülmüş ve 6 milyon doların altında maliyetle üretilmişti. Bu, ABD'li teknoloji devlerinin donanıma aşırı yatırım yapıp yapmadığı sorusunu gündeme getirmişti.

DeepSeek V4, Nvidia donanımlarından uzaklaşarak Huawei Ascend yapay zeka işlemcilerinde çalışacak şekilde uyarlandı. Çin açık kaynak modelleri, ABD bulut pazarındaki yapay zeka girişimlerinin yüzde 80'inde kullanılıyor. Bu agresif fiyatlandırma stratejisinin, yapay zeka sektöründeki işlem maliyetlerini kalıcı olarak düşürmesi ve küresel rekabeti yeniden şekillendirmesi bekleniyor.