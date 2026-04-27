DeepSeek V4-Pro'ya Yüzde 75 İndirim

Üye Girişi
Son Dakika Logo

27.04.2026 15:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çinli yapay zeka girişimi DeepSeek, V4-Pro modelinde geliştiricilere özel yüzde 75 indirim uyguladı. 5 Mayıs'a kadar geçerli olan promosyonla milyon girdi tokeni başına fiyat 0,145 dolardan 0,036 dolara düştü. Ayrıca tüm API serisinde önbellek isabet fiyatları onda birine indirildi.

Daha hafif olan V4-Flash modeli ise milyon girdi tokeni başına 0,14 dolar ve milyon çıktı tokeni başına 0,28 dolar standart fiyata sahip. Yeni fiyatlandırma stratejisi, OpenAI, Google ve Anthropic gibi rakiplerin altına iniyor. Önbellek isabet oranını düşürme kararı, yüksek hacimli ve tekrarlanan sorgulara sahip kullanıcıları hedefliyor.

DeepSeek geçen hafta V4 modelinin önizlemesini piyasaya sürdü. V4-Pro, 1,6 trilyon parametreli bir uzmanlar karışımı mimarisi kullanıyor ve 49 milyar parametre aktif. V4-Flash ise 284 milyar toplam ve 13 milyar aktif parametreye sahip. Her iki model de bir milyon tokenlik bağlam penceresini destekliyor.

DeepSeek, V4-Pro'nun dünya bilgisi değerlendirmelerinde tüm açık kaynaklı rakiplerini geride bıraktığını iddia ediyor. Sadece Google Gemini 3.1 Pro daha yüksek puan alıyor. Model, yapay zeka temsilcisi görevleri için optimize edildi ve Anthropic Claude Code ile entegre çalışıyor.

Fiyat indirimleri, Beyaz Saray Bilim ve Teknoloji Politikası Direktörü Michael Kratsios'un Çinli aktörleri ABD sınır modellerini kopyalamakla suçlamasının ardından geldi. DeepSeek'in R1 modeli Ocak 2025'te piyasaya sürülmüş ve 6 milyon doların altında maliyetle üretilmişti. Bu, ABD'li teknoloji devlerinin donanıma aşırı yatırım yapıp yapmadığı sorusunu gündeme getirmişti.

DeepSeek V4, Nvidia donanımlarından uzaklaşarak Huawei Ascend yapay zeka işlemcilerinde çalışacak şekilde uyarlandı. Çin açık kaynak modelleri, ABD bulut pazarındaki yapay zeka girişimlerinin yüzde 80'inde kullanılıyor. Bu agresif fiyatlandırma stratejisinin, yapay zeka sektöründeki işlem maliyetlerini kalıcı olarak düşürmesi ve küresel rekabeti yeniden şekillendirmesi bekleniyor.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Yapay Zeka, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şampiyonluk şarkıları söyleyen Amedspor, 904’te yıkıldı Şampiyonluk şarkıları söyleyen Amedspor, 90+4'te yıkıldı
İspanya’da lunaparkta dev sapanın halatı koptu, 4 kişi yaralandı İspanya’da lunaparkta dev sapanın halatı koptu, 4 kişi yaralandı
Selahattin Baki Rams Park’a gitti Herkes aynı detaya takıldı Selahattin Baki Rams Park'a gitti! Herkes aynı detaya takıldı
Burun tıkanıklığı şikayetiyle hastaneye gitti, ağzından dev bir polip çıkartıldı Burun tıkanıklığı şikayetiyle hastaneye gitti, ağzından dev bir polip çıkartıldı
Galatasaray’dan Fener taraftarı için olay şarkı Galatasaray'dan Fener taraftarı için olay şarkı
Galatasaray taraftarından tepki çeken pankart Galatasaray taraftarından tepki çeken pankart

15:20
Nusret Gökçe’nin kardeşi Özgür Gökçe tutuklandı Suçlama yüz kızartıcı
Nusret Gökçe'nin kardeşi Özgür Gökçe tutuklandı! Suçlama yüz kızartıcı
15:19
Galatasaray’dan Fenerbahçe zaferi sonrası bomba Okan Buruk kararı
Galatasaray'dan Fenerbahçe zaferi sonrası bomba Okan Buruk kararı
14:54
İsrail, Lübnan’ın Bekaa Vadisi’ne saldırı başlattı
İsrail, Lübnan'ın Bekaa Vadisi'ne saldırı başlattı
14:25
Yeni sevgili, eski eşi bıçakla öldürdü
Yeni sevgili, eski eşi bıçakla öldürdü
14:19
İran’ın hızlı barış teklifi Trump’ı harekete geçirdi Güvenlik ekibiyle toplantı yapacak
İran'ın hızlı barış teklifi Trump'ı harekete geçirdi! Güvenlik ekibiyle toplantı yapacak
13:37
Gülistan Doku soruşturmasında gözaltına alınan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi
Gülistan Doku soruşturmasında gözaltına alınan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.04.2026 15:53:40. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.