Defineciler köylüleri bezdirdi, köy halkı önlem istiyor

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Meteor diyende var kale diyende, köy halkı canından bezdi

SİVAS - Sivas'ta kayalıkların altında hazine arayan defineciler köylüleri canından bezdirdi.

Sivas'ın merkeze bağlı Yaramış köyünde bulunan kaya görenlerin dikkatini çekiyor. Köyün çıkış bölgesinde bulunan kaya kimilerine göre eski bir kaleyken kimilerine göreyse bir göktaşı olarak biliniyor. Köylüler tarafından 'topak taş' olarak bilinen kayalık, son zamanlarda ise definecilerin tahribatına uğruyor. 'Artık huzurumuzu kaybettik' diyen köy sakinlerinden Muammer Biçici, "Kazı yapıyorlar ama burada kesinlikle bir define yok. Burada bir önlem alınmalı" dedi.

"Arkeologlar bir çalışma yapsa belki bir şeyler çıkar"

Biçici, bu kayalığın köy içerisinde 'topak taş' olarak adlandırıldığını ifade ederek, "Bu kayalığa eskiden meteor diyenler oldu. Kale diyenler oldu. Defineciler gelip sürekli bu kayanın dibinde kazı yapıyor. Kazı yapıyorlar ama burada kesinlikle bir define yok. Biz köylüler olarak böyle çirkin şeyler görmek ve karşı karşıya kalmak istemiyoruz. Bazen burada define arayanlarla denk geliyoruz. En fazla korna yapabiliyoruz. Müdahale edemiyoruz çünkü silahları oluyor. Jandarma ekiplerimiz gelip kontrol ediyor sürekli. Bir problem yaşamıyoruz ama bunun için bir önlem alınmalı. Buraya meteor diyenler oldu ama bence meteor falan değil. Eskiden yerleşim yerleri farklı olduğundan dolayı belki bir kale olabilir. Burada konuyla alakalı arkeologlar bir çalışma yapsa belki bir şeyler çıkar. Buraya köy içerisinde 'topak taş' deniyor. Taşların bir araya gelmesiyle birleşmiş ve bu hale geldiği rivayetleri de var. Çok ilginç bir görüntüsü var" şeklinde konuştu.