Hatay'ın Defne ilçesinde freni arızalanan hafriyat kamyonunun 7 araca çarptığı kazada 5 kişi yaralandı.
Antakya- Yayladağı kara yolunun Harbiye mevkisinde sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 07 ANL 099 plakalı kamyonun freni seyir halindeyken arızalandı.
Kontrolden çıkan kamyon, 7 araca çarptıktan sonra devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralanan 5 kişi ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Öte yandan bazı vatandaşlar kamyonların yoldan geçmesine tepki gösterdi.
Son Dakika › Güncel › Defne'de Fren Arızası: 5 Yaralı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?