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Değirmendere Göleti turkuaz rengiyle hayran bırakıyor

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta dağların arasında bulunan ve turkuaz rengiyle büyüleyen Değirmendere Göleti görenleri kendine hayran bırakıyor.

Göksun ilçesinde bulunan gölet adını Değirmendere Mahallesinde alıyor. Bin 500 rakımda bulunan gölet, Göksun - Andırın karayolu üzerinde bulunuyor. Ormanlık alan ve geçiş güzergahında olan gölet kamp yapmak isteyenlerin de uğrak mekanı. Turkuaz renginin tonlarını barındıran gölet, doğasıyla keşfedilmeyi bekliyor. Mehmet Yalçın, "Çok güzel ve harika bir gölet. Buradan geçen tüm insanları etkiliyor. Bu gölgenin turizme kazandırılmasını istiyoruz" dedi.