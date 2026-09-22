DEİK ile Brezilya CNI, COP31 için iklim ve sürdürülebilirlik mutabakatı imzaladı - Son Dakika
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DEİK ile Brezilya CNI, COP31 için iklim ve sürdürülebilirlik mutabakatı imzaladı

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DEİK, Brezilya CNI ile iklim ve sürdürülebilirlik işbirliği için mutabakat zaptı imzaladı. Zapt, COP31 hazırlıklarını ve sonraki COP süreçlerini; fosil yakıtlardan uzaklaşma, karbon piyasası, istihdam ve döngüsel ekonomi çalışmalarını kapsıyor.

NEW Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK), Brezilya Ulusal Sanayi Konfederasyonu (CNI) ile iklim ve sürdürülebilirlik alanlarında işbirliğini güçlendirmeye yönelik mutabakat zaptı imzaladı.

DEİK Türkiye-ABD İş Konseyi (TAİK) tarafından düzenlenen 19. Türkiye Yatırım Konferansı kapsamında Enerji Yuvarlak Masa Toplantısı yapıldı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın katılımıyla gerçekleştirilen toplantı sonrasında DEİK ile Brezilya sanayisinin ulusal düzeydeki en üst temsil kuruluşu olan CNI arasında mutabakat zaptı imzalandı.

Türkiye ve Brezilya iş dünyası arasında iklim ve sürdürülebilirlik odaklı işbirliğini geliştirmeyi amaçlayan mutabakat zaptı, COP31 hazırlıklarını ve sonraki COP süreçlerinde işbirliğinin sürekliliğini kapsıyor.

Mutabakat zaptı kapsamında fosil yakıtlardan uzaklaşmaya yönelik yol haritası, karbon piyasaları, istihdam ve üretime katılım ile döngüsel ekonomi alanlarında ortak çalışmalar geliştirilmesi öngörülüyor.

Bu çerçevede ekonomik, ticari, sınai ve çevresel konularda bilgi alışverişi yapılması, rapor, araştırma ve hazırlık dokümanlarının paylaşılması, konferans, seminer, iş heyetleri, çalıştay ve yuvarlak masa toplantıları düzenlenmesi veya bu etkinliklere karşılıklı katılımın desteklenmesi hedefleniyor.

Mutabakat zaptıyla tarafların COP31 öncesinde, sırasında ve sonrasında ortak çalışma gündemi oluşturarak şirketler arası işbirliğini güçlendirmesi amaçlanıyor.

Kaynak: AA
Türkiye İş KonseyiBrezilyaEkonomiGüncelEnerjiCOP31ÇevreDünyaSon Dakika

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