DEİK Kanada Konseyi Başkanı Yılmaz, 10 milyar dolarlık hedefi gerçekçi buluyor

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk/ 6 Nisan 1920

1- DEİK Türkiye- Kanada İş Konseyi Başkanı Mehmet Yılmaz: "Kanada ile 10 milyar dolarlık ticaret hedefi hayal değil"

"Önümüzdeki 3 yıllık perspektifte 5 milyar dolarlık ticaret hacmine ulaşabileceğimizi düşünüyorum. Ardından 10 milyar dolarlık hedefe doğru ilerleyebiliriz"

(Gökhan Yıldız-Yunus Türk/İstanbul)

2- Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına üç yıl için 881,2 milyar liralık kaynak öngörüldü

Bakanlığın bütçesinin gelecek yıl yüzde 40,6 artışla 248,8 milyar liraya, 2028'de 295,3 milyar liraya ve 2029'da 337,1 milyar liraya ulaşması planlanıyor

Böylelikle yüksek katma değerli yatırımların desteklenmesi, bölgeler arası gelişmişlik farklarının azaltılması ve sanayide yeşil ve dijital dönüşümün hızlandırılması hedefleniyor

(Zeynep Duyar/Ankara)

3- Üniversitelere 2027 yılı için 871 milyar liranın üzerinde ödenek ayrıldı

En fazla bütçe ödeneği ayrılması planlanan yükseköğretim kurumu, 25 milyar 990 milyon 811 bin lirayla Ankara Üniversitesi oldu

Bu üniversitenin ardından en fazla ödenek, 24 milyar 737 milyon 380 bin lirayla Hacettepe Üniversitesine ve 22 milyar 369 milyon 212 bin lirayla İstanbul Üniversitesine ayrıldı

(Doğukan Gürel/Ankara)

4- Buğday üretiminin bu yıl kişi başına 288 kilogramla yıllık ihtiyacı aşması bekleniyor

Türk Ziraat Yüksek Mühendisleri Birliği Genel Başkanı Fehmi Kiraz:

"Bu durum, hem halkımızın gıda güvenliği hem de hayvan yemi tedariki açısından son derece olumlu bir gelişmedir"

(Hülya Ömür Uylaş/Ankara)

5- TARSİM'e 10 ayda 478 bin hasar ihbarı yapıldı

İhbarların 311 bini bitkisel ürün ve sera, 167 bini hayvan hayat sigortası branşlarından geldi

Devlet Destekli Tarım Sigortaları Sistemi kapsamında, ekim ayı itibarıyla, 1,5 trilyon liralık tarımsal varlık teminat altına alındı

(Hülya Ömür Uylaş/Ankara)

6- Yapay zeka destekli sistemle arıların tozlaşma faaliyetleri artırılarak tarımsal verimliliğin yükseltilmesi hedefleniyor

ODTÜ'lü araştırmacıların da yer aldığı uluslararası ekip, "RoboRoyale" Projesi kapsamında yapay zeka destekli robotik sistemlerle arıların tozlaşma faaliyetlerini artırmaya çalışıyor

Projede araştırmacı olarak yer alan Dr. Babür Erdem:

"Bu projeyi başarılı olarak tamamladığımız durumda şuna ulaşmış olacağız, arıları kaybetmeden daha az sayıda arı kolonisiyle daha fazla tarımsal verimi yükseltme imkanını sağlamış olacağız. Yani tarımsal verimi yükselteceğiz"

(Buğrahan Ayhan/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

7- İlaç sektöründe eczacı istihdamının artırılması çağrısı

Türk Eczacıları Birliği Başkanı Mehmet İrfan Demirci:

"İlaç sanayindeki eczacı oranına baktığımız zaman yüzde 1'ler civarında. Bu sektörde eczacı çalışmasının önünü açmamız gerekiyor. Bunun için İŞKUR protokolünün ilaç sanayisine uyarlanmasıyla ilgili bir çalışma içerisindeyiz"

"Sanayide, özellikle üretimde çalışabilecek eczacıların yetişmesini sağlayacak bir eğitim müfredatının planlanması gerektiğini düşünüyoruz. Bu konuda da adımlar atıyoruz"

(Duygu Yener/Ankara) (Görüntülü)

8- Yakıt maliyetlerindeki keskin artış ABD'li hava yolu şirketlerinin karlılığını baskılıyor

Delta Air Lines, United Airlines, Alaska Air Group, Southwest Airlines ve American Airlines, gelirlerindeki güçlü artışa rağmen yükselen yakıt faturaları dolayısıyla yıl sonu bilançolarında daha düşük kar ya da zarar bekliyor

ABD'nin TÜFE verilerine göre, eylülde jet yakıtı maliyeti yıllık bazda yüzde 104, uçak bileti fiyatları yüzde 22,4 arttı

(Sevgi Ceren Gökkoyun/New York)

9- Küresel piyasalar, merkez bankalarının faiz kararına odaklandı

Dünya genelinde yüksek borçlanma maliyetlerinin, ekonomik büyümenin itici gücü olan yapay zeka yatırımlarını olumsuz etkileyebileceğine yönelik endişeler arttı

Gelecek hafta gözler, ABD Merkez Bankası (Fed) başta olmak üzere önde gelen merkez bankalarının faiz kararlarına çevrilirken piyasalarda Fed'in politika faizini sabit bırakması bekleniyor

(Ali Canberk Özbuğutu/İstanbul)

10- Danimarka, COP31'de hedeflerin somut adımlara dönüştürülmesini bekliyor

Danimarka'nın Ankara Büyükelçisi Ole Toft:

"COP31'de hem taahhütlerin hayata geçirilmesi hem de finansman konusunda ilerleme sağlanmasını bekliyoruz"

"Türkiye, karasal rüzgar enerjisinde önemli bir kapasite geliştirdi. Mevcut santrallerin yenilenmesi ve modernizasyonunda da Danimarka'nın ileri teknolojilerinden faydalanabilir"

(Gülşen Çağatay/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

11- KDK'nin girişimiyle bursu kesilen öğrenciye geriye dönük ödeme yapılacak

Bir üniversitede yüksek lisans yapan öğrencinin bursu, yüksek lisansa ara dönemde başvuru yaptığı gerekçesiyle kesildi

Öğrencinin başvurusu üzerine devreye giren KDK, bursun yeniden bağlanmasını ve geriye dönük ödemelerin yapılmasını sağladı

(Abdullah Sarica/Ankara)

12- Çubuklu kadın üreticinin "1 kilogram kıyma, 5 kilogram un"la başlayan başarı hikayesi

Yaşadığı ticari kaybın ardından pes etmeyerek mantı yapmaya başlayan 4 çocuk annesi Hülya Elma, 40'tan fazla kadının çalıştığı işletmesinde tescilli "Çubuk homaçası" başta olmak üzere ilçenin asırlık lezzetlerini üretiyor

Kadın girişimci Hülya Elma:

"Geleneksel lezzetlerin gelecek nesillere aktarılmasını önemsiyoruz. Çubuk'un gastronomi değerlerini tanıtarak hem ilçeye hem de kadın istihdamına katkıda bulunmayı amaçlıyoruz"

(Arife Yıldız Ünal/Ankara)

13- Tekerlekli sandalyeyle geldiği hastaneden yürüyerek taburcu oldu

Yaklaşık 30 yıl önce düşmesi sonucu boynunda kırık oluşan ve ikinci düşüşün ardından boyundan aşağısı felç olan Neriman Fil, İstanbul'da zorlu tedavi sürecinin ardından sağlığına kavuştu

Doç. Dr. Şevket Evran:

"Hastamız ilk başvurduğunda tekerlekli sandalyede ve kendi bakımını sağlayamaz haldeydi. Hastanın istisnai omurga anatomisinden dolayı yüksek riskli bir ameliyattı. Sonrasında erken dönemde başlanan fizik tedavinin de etkisiyle güçsüzlüğü tamamen düzeldi"

76 yaşındaki hasta Fil:

"Dua ede ede ameliyata girdim, bir akşam kaldım çıktım. Artık 3 kat merdiven çıkabiliyorum"

(Hikmet Faruk Başer/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

14- Koleksiyonundaki eski eserleri dönemin sanat anlayışına uygun şekilde restore ediyor

Hat, tezhip ve minyatür sanatçısı Ferhad Gündem:

"Koleksiyonumda farklı sanat dalları arasında 100'ü aşkın tarihi eser barındırıyorum. Bunların arasında resim, hat ve minyatür de var. Eserin tarihi ve imzası yoksa yazının karakterinden hangi döneme ait olabileceği veya hangi üstadın eserine benzediği tespit edilebiliyor"

"300 yıl öncesine ait yazıyı o dönemin anlayışına uygun şekilde tezhiplediğim çalışmalarım oluyor"

(Halis Akyıldız/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

15- Derbinin "kaderi" kalecilerin ellerinde

Bu sezon 27 Süper Lig, 3 UEFA Şampiyonlar Ligi maçında boy gösteren Galatasaray'ın milli file bekçisi Uğurcan Çakır, 18 gol yerken 3 maçta kalesini gole kapattı

Süper Lig'de 7, UEFA Şampiyonlar Ligi Elemeleri'nde 2, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3 olmak üzere 12 maçta kaleyi koruyan Fenerbahçe'nin Brezilyalı file bekçisi Ederson, 15 gol yerken 5 maçta bu üzüntüyü yaşamadı

(Bozhan Memiş/İstanbul)

16- Derbide ilk golün önemi büyük

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında lig tarihinde oynanan 138 maçta ilk golü atan takımlar sadece 10 kez mağlup oldu

Sarı-kırmızılılar ilk golü attığı 34 maçı, sarı-lacivertliler ise 48 mücadeleyi kazandı

Ligdeki derbilerin 20'si golsüz sonuçlandı

(Bozhan Memiş/İstanbul)

17- Derbilerdeki cezaların faturası "ağır" oldu

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan son 40 maçtaki olaylar nedeniyle sarı-lacivertlilere 13 milyon 381 bin 500 lira, sarı-kırmızılılara ise 8 milyon 150 bin lira para cezası verildi

Son derbide Galatasaray'a 700 bin, Fenerbahçe'ye 1 milyon 100 bin lira para cezası çıktı

Ligin son 16 sezonunda sarı-lacivertlilerde Mert Hakan Yandaş, Volkan Demirel, Meireles ile Jailson 8'er, sarı-kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim 10, antrenör Hasan Şaş 8, futbolcu Engin Baytar 11 maçla en fazla ceza alan isimler oldu

(Süha Gür/İstanbul)

18- 74 yaşındaki pilotun gökyüzü tutkusu dinmiyor

Makedonyalı 74 yaşındaki akrobasi pilotu Mendo Veljanovski:

"Dünyanın her yerinden insanlar Ölüdeniz'i biliyor. Bütün yıl boyunca pratik yapmak, hatta burada yaşamak için geliyorlar"

"Önümüzdeki üç yıl boyunca gençlerin seviyesinde rekabet etmeyi, hazırlanmayı ve podyumda yer almayı hedefliyorum"

(Ali Rıza Akkır/Muğla) (Fotoğraflı-Görüntülü)

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