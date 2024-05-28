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DEİK ve TÜSİAD, Türkiye-Çin ticaretini artırmak için Çin'de ziyaretlerde bulundu

DEİK ve TÜSİAD, Türkiye-Çin ticaretini artırmak için Çin\'de ziyaretlerde bulundu

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-Çin İş Konseyi ve Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Çin Çalışma Grubu Başkanı Korhan Kurdoğlu, ihracatı artırmak ve iki ülke arasındaki ticaretin dengeli olarak büyümesi amacıyla Çin'de ziyaretlerde bulundu.

28.05.2024 17:54
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Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-Çin İş Konseyi ve Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Çin Çalışma Grubu Başkanı Korhan Kurdoğlu, ihracatı artırmak ve iki ülke arasındaki ticaretin dengeli olarak büyümesi amacıyla Çin'de ziyaretlerde bulundu.

Kurdoğlu'nun Çin'deki ziyaretlerine ilişkin yapılan açıklamaya göre, temasların ilk bölümünde, DEİK/Dünya Türk İş Konseyi (DTİK) Çin üyeleriyle bir araya gelindi.

Toplantıda, Türkiye'den Çin'e ihracatı artırma ve iki ülke arasındaki ticaretin artmasında DEİK/Türkiye-Çin İş Konseyi Üyeleri ve DTİK Çin Temsilciler Kurulu arasında işbirliği fırsatları ele alındı.

Özellikle Türkiye'ye gelecek Çinli turistlerin sayısının artmasında film, dizi ve görsel medyada yapılabilecek projelerin görüşüldüğü toplantıda, gelecek 2 yıl için belirlenen hedefler kapsamında Türk iş dünyası ve Çin'in ticari diplomasi haritası çıkarıldı.

Kurdoğlu, Çin'deki yatırımlarından birisi olan ATP-China ile Şanghay'da Tiktok'un kurucusu Bytedance'de "yapay zeka" üzerine görüşmeler yaparken, Pekin'de de çeşitli temaslarda bulundu.

Ayrıca Kurdoğlu, Diaoyutay Devlet Konukevi'nde düzenlenen ve Çin Devlet Başkanı Yardımcısı Han Cıng ve Çin Uluslararası Ticareti Destekleme Konseyi (CCPIT) Başkanı Rın Hongbing'in katıldığı "2024 Küresel Ticaret ve Yatırımı Destekleme Zirvesi"ne konuşmacı olarak katıldı.

Yabancı Sermaye İşletmeleri Derneği Başkanı Cao Hongying ve Çin Gıda Maddeleri, Yerel Ürünler ve Hayvansal Yan Ürünler İthalat ve İhracat Ticaret Odası Başkanı Cao Dırong ile gerçekleştirilen görüşmelerde de Türkiye'de üretilen ürünlerin ihracatı üzerine ortaklıklar ele alındı.

Ayrıca, Türkiye'nin Pekin Büyükelçiliği'nde Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç'un Türk iş insanlarıyla bir araya geldiği toplantıda Kurdoğlu, DEİK ve TÜSİAD'ın Çin faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

Kaynak: AA

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu, İhracat, Türkiye, Diplomasi, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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