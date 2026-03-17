Deliçay'da Su Seviyesi Yükseldi
Deliçay'da Su Seviyesi Yükseldi

Deliçay\'da Su Seviyesi Yükseldi
17.03.2026 14:09
Erciş'teki Deliçay'da yoğun yağışlar ve kar erimesi ile su seviyesi 15 cm arttı.

VAN'ın Erciş ilçesinde inci kefalinin üreme göçünün en çok izlendiği Deliçay'da, yoğun yağışlar ve karın erimesi sonucu su seviyesi yükseldi.

Son yıllarda kuraklıktan etkilenen Van'ın Erciş ilçesindeki Deliçay'da, etkili olan yağışlar ve karların erimesiyle su seviyesinde gözle görülür artış kaydedildi. Doğa fotoğrafçısı Ferzende Coşar, geçen yıl oranla su seviyesinin 15 santimetre yükseldiğini söyledi.

'ERİYEN KARLAR DELİÇAY'A ULAŞTI'

Her yıl 15 Nisan-15 Temmuz tarihleri arasında üremek için akıntının tersine yüzerek tatlı sulara göç eden inci kefallerinin en yakın izlenebildiği noktalardan biri olan Deliçay'a ilişkin Coşar, "Bu yıl kış mevsiminde ilçemizde yoğun kar yağışı oldu. Dağlarda eriyen karlar, Deliçay'a ulaştı. Kurak geçen bir dönemin sonunda yağışların yoğun olması da bizi sevindirdi. Ben her yıl gelip, burada doğa fotoğrafları çekiyorum. Bunun dışında su ölçümleri yapıyorum. Bu ölçümleri, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi'ndeki akademisyenlerle de paylaşıyorum. Bu yıl yoğun yağışlar, Deliçay'ın su debisini oldukça yükseltti ve burası inci kefallerinin göç yolculuğunda en çok izlendiği yerlerden birisidir" dedi.

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Deliçay'da Su Seviyesi Yükseldi - Son Dakika

