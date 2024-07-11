DEM'li belediye tarafından işten çıkarılan işçinin işe iadesine karar verildi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

DEM'li belediye tarafından işten çıkarılan işçinin işe iadesine karar verildi

Van'ın DEM'li İpekyolu Belediyesi tarafından işten çıkarılan Erkan Yeşilbaş, açtığı davayı kazandı. Mahkeme tarafından işe iadesine karar verilen Yeşilbaş'a moral ziyareti yapıldı.

11.07.2024 20:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

DEM'li belediye tarafından işten çıkarılan işçinin işe iadesine karar verildi

Davayı kazanan işçiden, işten çıkarılan arkadaşlarına moral ziyareti

Avukat Cihat Demir: "Bu karar, Türkiye'de emsal teşkil eden bir karardır"

VAN - Van'ın DEM'li İpekyolu Belediyesi tarafından belediyenin ekonomik durumu gerekçe gösterilerek işten çıkarılan Erkan Yeşilbaş, açtığı davayı kazandı. Mahkeme tarafından işe iadesine karar verilen ayrıca 300 bin TL tazminat ödenecek.

İpekyolu Belediyesi'ne seçimden önce işe alınan ve 31 Mart yerel seçimlerinden sonra iş akdi kıdem süreleri ve ekonomik sebepler gösterilerek feshedilen işçilerden Erkan Yeşilbaş, belediyeye dava açtı. Van 2'nci İş Mahkemesince feshin geçersizliğine, işçinin işe iadesine ve buna bağlı tazminatlara hak kazanmasına karar verildi.

Van 2'nci İş Mahkemesi tarafından verilen karara mutlu olduklarını belirten Yeşilbaş'ın Avukatı Cihat Demir, "Müvekkilimin Van İpekyolu Belediye Başkanlığı bünyesinde çalışmaktayken iş akdi hukuka aykırı bir şekilde feshedilmişti. Tabi biz ilk andan itibaren söz konusu iş akdinin feshedilmesinin hukuka aykırı olduğunu düşünmekteydik. Nitekim belediyenin müvekkili çıkarırken temelde dayandığı iki sebep vardı. Bunların birincisi Belediye Kanunun 49. Maddesi ve kıdem süresiydi. Ancak biz dava dilekçemizi hazırlarken, bu noktada haklı olduğumuz durumları dile getirerek davamızı açtık. Nitekim dün Van 2. İş Mahkemesinde görülen davada da müvekkil hakkında yapılan fesih işleminin geçersizliğine, müvekkilin işe iadesine ve buna bağlı olarak da yaklaşık 300 bin TL'lik bir tazminatın ödenmesine karar verildi" dedi.

Mahkeme tarafından verilen kararın Türkiye'de emsal teşkil ettiğine vurgu yapan Demir, "Son dönemde özellikle yerel seçimler sonrası belediyelerde bu şekilde bir işçi kıyımına gittiği kamuoyunda sabittir. Nitekim bu dava, bildiğimiz kadarıyla bu şekilde işten çıkartılan işçiler hakkında verilen ilk karar olmaktadır. Tespitlerimiz de bu yöndedir. Van da verilen bu kararın diğer işçiler açısından emsal olabileceğini düşünmekteyiz. Özellikle son dönemde birçok işçi çıkarıldı. İlk davanın Van'dan verilmesi bizi de oldukça mutlu etmiştir" ifadelerini kullandı.

31 Mayıs'ta haksız olarak işten çıkarıldığını ifade eden Erkan Yeşilbaş ise bu kararı beklediğini belirterek, "İşten çıkarıldıktan bir hafta sonra dava açıldı. Allah'a şükürler olsun davayı kazandık. Bu kararı bekliyordum. Çünkü haksız yere çıkarıldığımız için işe geri dönüş olacağını bekliyorduk. Üç öğrencim var, kiradayım. Mutlu oldum. İnşallah bu diğer arkadaşlarıma da emsal olur. Dava sürecini bırakmasınlar, pes etmesinler, inşallah onlarda işlerine geri dönerler" diye konuştu.

Davayı kazanan Erkan Yeşilbaş'ın kendilerine ziyaretini alkışlarla karşılayan işten çıkarılan arkadaşları ise bu karardan sonra işe tekrar geri dönme umutlarının daha da arttığını ifade ederek, haklarını sonuna kadar arayacaklarını söylediler.

Kaynak: İHA

İpekyolu, Van, Yerel Haberler, Hukuk, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel DEM'li belediye tarafından işten çıkarılan işçinin işe iadesine karar verildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


19:41 Kılıçdaroğlu’na Tanju Özcan’dan yanıt: Sizin kadar yalancı tanımadım Kılıçdaroğlu'na Tanju Özcan'dan yanıt: Sizin kadar yalancı tanımadım
19:40 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zelenskiy ile görüştü: Karadeniz Tahıl Girişimi için çalışmalara yeniden başladık Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zelenskiy ile görüştü: Karadeniz Tahıl Girişimi için çalışmalara yeniden başladık
17:55 Ümraniye’de tehlikeli provokasyon Yabancı uyruklu esnaftan haraç kestiler Ümraniye'de tehlikeli provokasyon! Yabancı uyruklu esnaftan haraç kestiler
16:33 Gazze’de geçici yönetim sinyali ABD basını ortaya attı: Hamas razı oldu Gazze'de geçici yönetim sinyali! ABD basını ortaya attı: Hamas razı oldu
19:21 Beşiktaş ile Galatasaray arasındaki Süper Kupa maçı 3 Ağustos’ta Olimpiyat Stadyumu’nda oynanacak Beşiktaş ile Galatasaray arasındaki Süper Kupa maçı 3 Ağustos'ta Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak
19:13 Tete transferinin faturası ağır oldu FIFA’dan Galatasaray’a ceza Tete transferinin faturası ağır oldu! FIFA'dan Galatasaray'a ceza
18:46 Jose Mourinho, Ferdi Kadıoğlu’nun ayrılığını veto etti Jose Mourinho, Ferdi Kadıoğlu'nun ayrılığını veto etti
17:54 TFF Başkan Adayı İbrahim Hacıosmanoğlu: Kesinlikle adaylıktan çekilmeyeceğim TFF Başkan Adayı İbrahim Hacıosmanoğlu: Kesinlikle adaylıktan çekilmeyeceğim
17:30 Kılıçdaroğlu’ndan Tanju Özcan’a zehir zemberek sözler: Ölürsem cenazeme gelme Kılıçdaroğlu'ndan Tanju Özcan'a zehir zemberek sözler: Ölürsem cenazeme gelme
17:29 Adnan Oktar davasında örgütün hukuk imamından çarpıcı sözler: Zıvanadan çıkmıştı, en büyük korkusu yalnız kalmaktı Adnan Oktar davasında örgütün hukuk imamından çarpıcı sözler: Zıvanadan çıkmıştı, en büyük korkusu yalnız kalmaktı
17:07 Özgür Özel’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın video mesajının yarıda kesilmesine tepki Özgür Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın video mesajının yarıda kesilmesine tepki
16:20 ABD enflasyonu sonrası altın tarihi zirveyi gördü ABD enflasyonu sonrası altın tarihi zirveyi gördü
15:52 Servet Yardımcı, TFF Başkan adaylığından çekildi Servet Yardımcı, TFF Başkan adaylığından çekildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.07.2024 21:04:27. #1.11#
SON DAKİKA: DEM'li belediye tarafından işten çıkarılan işçinin işe iadesine karar verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement