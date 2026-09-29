DEM'li İrmez, Fon Krizi'nde 10 milyar doları aşan iddiaya Meclis Araştırması istedi - Son Dakika
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DEM'li İrmez, Fon Krizi'nde 10 milyar doları aşan iddiaya Meclis Araştırması istedi

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DEM\'li İrmez, Fon Krizi\'nde 10 milyar doları aşan iddiaya Meclis Araştırması istedi
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DEM Parti Milletvekili Mehmet Zeki İrmez, 'Fon Krizi'nin araştırılması için TBMM Başkanlığı'na Meclis Araştırması önerisi verdi. İrmez, 10 milyar doları aşan kaynağın buharlaştırıldığı iddialarına ilişkin siyasetçi, bürokrat ve sermaye çevrelerinin ortaya çıkarılmasını istedi.

(ANKARA) - DEM Parti Şırnak Milletvekili Mehmet Zeki İrmez, "Fon Krizi" sürecinin tüm yönleriyle araştırılması için Meclis Araştırması açılmasını istedi. İrmez, süreçte sorumluluğu, ihmali veya dahli bulunan siyasetçi, bürokrat ve sermaye çevrelerinin ortaya çıkarılmasını talep etti.

DEM Parti Şırnak Milletvekili Mehmet Zeki İrmez, kamuoyunda "Fon Krizi" olarak adlandırılan gelişmelerin tüm yönleriyle araştırılması, sorumluluğu, ihmali veya dahli bulunan siyasetçi, bürokrat ve sermaye çevrelerinin ortaya çıkarılması amacıyla TBMM Başkanlığı'na Meclis Araştırması önerisi verdi.

İrmez, önergesinde bazı portföy yönetim şirketlerinin "piyasa gerçekleriyle" bağdaşmayan fiyat spekülasyonları, suni alış-satış işlemleri ve yapay fiyatlandırmalar yoluyla fon değerlerini şişirdiği yönündeki iddialara dikkat çekti. Kamuoyuna yansıyan iddialara göre bu yöntemle 10 milyar doları aşan bir kaynağın "buharlaştırıldığı"nın ifade edildiğini belirtti.

"KİMLER HAKSIZ SERVET EDİNDİ, KİMLER MAĞDUR EDİLDİ?"

İrmez, önergesinde fon piyasalarındaki gelişmelerin kamu kurum ve kuruluşlarının denetim, gözetim ve yetki alanında gerçekleştiğini belirterek, denetim mekanizmalarının işleyişinin araştırılması gerektiğini savundu.

Fon Krizi'ne ilişkin "Bu denetimsizlik ve göz yumma politikasının sonucunda kimler 'haksız servet' edinmiş, kimler mağdur edilmiştir?" sorusunu yönelten İrmez, "buharlaştırılan milyarlarca doların" bedelinin halkın cebinden tahsil edilip edilmeyeceğinin de açıklığa kavuşturulmasını istedi.

İrmez, "Gelinen bu aşama, AKP iktidarının uyguladığı bilinçli ekonomi politikalarından ve halkı içerisine sürüklediği enflasyon sarmalından asla ama asla bağımsız değildir. Ekonomik krizden çıkış reçetesini emekliye, işçiye, yoksula ve bilhassa asgasri ücretlilere yüklediği fahiş vergilerde arayan iktidar; bütçe açıklarını kapatabilmek adına adeta 'her tuşa basmış', trafik cezalarından harçlara kadar yurttaşın sırtındaki mali yükü katbekat artırmıştır" ifadesini kullandı.

"MESELE YALNIZCA ADLİ SORUŞTURMALARLA SINIRLI TUTULAMAZ"

İrmez, iktidar yetkililerinin konunun üzerine gidileceğine ilişkin açıklamalarının kamuoyunu tatmin etmekten uzak olduğunu savunarak, meselenin yalnızca adli makamların yürüttüğü soruşturmalarla sınırlı tutulamayacağını belirtti.

Meclis'in denetim yetkisini kullanması gerektiğini ifade eden İrmez, krizin siyasi ve bürokratik arka planındaki sorumluların ortaya çıkarılması amacıyla Meclis Araştırması açılmasını istedi.

İrmez'in önerisinde; "Fon Krizi" olarak adlandırılan sürecin ortaya çıkmasında ve derinleşmesinde sorumluluğu, ihmali veya dahli bulunan siyasetçi, bürokrat ve sermaye çevrelerinin açığa çıkarılması, düzenleyici ve denetleyici mekanizmaların etkin hale getirilmesi ve süreçten etkilenebilecek yurttaşların zarar görmemesi amacıyla araştırma yapılması talep edildi.

Kaynak: ANKA
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