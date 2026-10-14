DEM\'li Koca, Halk TV\'ye kayyım atanmasını halkın haber alma hakkına darbe dedi

(ANKARA) - DEM Parti Mersin Milletvekili Perihan Koca, Halk TV'ye kayyım atanmasına ilişkin, "Saray rejimi medyaya 'ya benimsin ya kara toprağın' demektedir. Halk TV'nin ve basın özgürlüğünün yanındayız. Tüm kamuoyunu halkın haber alma hakkına sahip çıkmaya davet ediyorum" dedi.

DEM Parti Mersin Milletvekili Perihan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Saray rejimi darbe pratikleriyle faşizme doğru yol almaya devam ediyor. Şafak operasyonu ile Halk TV'ye kayyım atanması halkın haber alma hakkını hedef alan zaten kırıntısı kalan basın özgürlüğüne yapılmış bir darbedir. Saray rejimi medyaya 'ya benimsin ya kara toprağın' demektedir. Halk TV'nin ve basın özgürlüğünün yanındayız. Tüm kamuoyunu halkın haber alma hakkına sahip çıkmaya davet ediyorum."