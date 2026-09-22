DEM'li Koçyiğit, Manisa Turgutlu'da okul saldırısında yaralanan çocuklara şifa diledi - Son Dakika
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DEM'li Koçyiğit, Manisa Turgutlu'da okul saldırısında yaralanan çocuklara şifa diledi

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DEM\'li Koçyiğit, Manisa Turgutlu\'da okul saldırısında yaralanan çocuklara şifa diledi
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DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, Manisa Turgutlu'daki okul saldırısında yaralanan çocuklara şifa diledi. Koçyiğit, Nisan'daki okul saldırıları sonrası açıklanan önlemlerin aylar sonra okul çevresinde silahların konuşmasıyla sorgulanması gerektiğini belirtti.

(ANKARA) - DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, Manisa'da bir okul önündeki silahlı saldırıya ilişkin "Nisan ayındaki okul saldırılarının ardından 'hiçbir risk unsurunun göz ardı edilmeyeceği' açıklanmıştı. Aylar sonra yeniden bir okulun çevresinde silahların konuşması, açıklanan önlemlerin ne kadar işe yaradığını sorgulamayı zorunlu kılıyor. Hiçbir can kaybı yaşanmamasını ve yaralıların bir an önce sağlıklarına kavuşmasını diliyorum" dedi.

DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, Manisa'nın Turgutlu ilçesinde İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önündeki silahlı saldırıya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Saldırıda yaralanan çocuklara acil şifalar dileyen Koçyiğit, şunları kaydetti:

"Bu saldırıya şahit olanların, öğrencilerin, öğretmenlerin ve ailelerin yaşadığı korku ve kaygıyı yürekten paylaşıyorum. Çocukların okula giderken yaşamlarından endişe etmediği, okulun güvenli bir yaşam alanı olduğu bir ülke hepimizin hakkı. Nisan ayındaki okul saldırılarının ardından 'hiçbir risk unsurunun göz ardı edilmeyeceği' açıklanmıştı. Aylar sonra yeniden bir okulun çevresinde silahların konuşması, açıklanan önlemlerin ne kadar işe yaradığını sorgulamayı zorunlu kılıyor. Hiçbir can kaybı yaşanmamasını ve yaralıların bir an önce sağlıklarına kavuşmasını diliyorum."

Kaynak: ANKA
Gülistan Kılıç KoçyiğitDEM PartiPolitikaGüvenlikTurgutluManisaEğitimGüncelSon Dakika

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